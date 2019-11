Ydinjäteuutisointi

Tutkimus "The critical Swedes and the consensual Finns: Leading newspapers as watchdogs or lapdogs of nuclear waste repository licensing?" julkaistiin vastikään tieteellisessä

Energy Research & Social Science -julkaisussa.

Tutkimuksessa oli mukana viisi suomalaistutkijaa. He työskentelevät Tampereen, Jyväskylän, ja katalonialaisen Pompeu Fabran yliopistoissa.

Suomalainen aineisto kerättiin Helsingin Sanomista ja Aamulehdestä.

Ruotsista mukana olivat Dagens Nyheter ja Svenska Dagbladet.

Aikaväliksi valikoitui 2008-2015, koska tähän mahtui aikaa ennen loppusijoituslaitoksia koskevien lupien jättämistä sekä Suomessa myös varsinainen hakemuksen jättäminen. Ruotsissa ei vielä olla tässä vaiheessa.

Tutkimus on osa kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelmaa, jossa on tutkittu ydinjätteen loppusijoitukseen liittyviä tekijöitä monesta eri näkökulmasta.

Parhaillaan tutkijat keräävät aineistoa, jossa setvitään ydinjätekysymyksen käsittelyä Ranskassa.