Mediat: pääministeri Antti Rinne valmis eroamaan – näin hallituskriisi etenee: keskustalla ei luottamusta, sdp:n eduskuntaryhmä kokoustaa ja Marin lentää Suomeen

Sitten on kaikki hyvin, kun saada estettyä Haaviston vaippaterroristien maahan tulo...

...ja tuo ikuinen Halloween, Rinne pois Pääministerin pallilta.

Voi Arkadianmäki ottaa relaa.

Asiat on kunnossa ja hoidettu.

Ihmeitten aika on edessapäin.

Hakkaa päälle!