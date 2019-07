"Me olemme kaikki aikuisia ihmisiä ja tiedämme, että virheitä sattuu" – Sairausloman jälkeen julkisuuteen palannut Hussein al-Taee sanoo, että hänellä on neljä vuotta aikaa ansaita paikkansa

– Kiva, kun olet tolpillas, urheilutoimittaja Kaj Kunnas sanoo kansanedustaja Hussein Al-Taeelle (sd.), joka on ensimmäistä kertaa sunnuntaina esiintymässä julkisuudessa kevään julkisuusryöpytystä seuranneen sairausloman jälkeen.

Olemme läntisellä Uudellamaalla Karjaalla Tryggeri Teaternissa, jossa on Faces-festivaalin päätöspäivään kuuluva paneelikeskustelu. Karjaan oma poika Kunnas juontaa poikkeuksellisesti urheilun sijaan yhteiskunnallista keskustelua, jonka teema on niinkin laaja ja maailmaa syleilevä kuin ihmiskunnan tulevaisuudesta keskusteleminen.

Nelihenkisessä paneelissa istuu Hussein al-Taeen lisäksi toinenkin poliitikko, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.). Yleisössä puolestaan on kaukaisia festivaalivieraita Sierra Leonesta, Afrikasta, muun muassa Sierra Leonen kulttuuriministeri.

Puhutaan siis vakavista asioista ja rauhanvälittäjänä Martti Ahtisaaren perustamassa CMI-konfliktinratkaisujärjestössä tunnetuksi tullut al-Taee on omimmalla maaperällään puhumassa konflikteista ja niiden ratkaisuista.

"Minulla on neljä vuotta aikaa ansaita paikkani"

Paikalla on myös toimittajia useista valtakunnallisista tiedotusvälineistä ja he ovat täällä skandaaleissa ryvettyneen al-Taeen takia.

Teatterin iso sali on täyttynyt puoleksi, vaikka ulkona on yli 30 astetta lämmintä ja sisälläkin on hiostavaa. Pääosin keski-ikäisestä ja varttuneemmasta väestä koostuva yleisö taputtaa moneen kertaan al-Taeelle ja myös Faces-festivaalin johtaja Björn Mattsson kiittelee, että al-Taee on taas takaisin: "I´m so happy Hussein is back."

Paneelin jälkeen toimittajat haluavat Al-Taaelta kommentit.

Al-Taee sanoo, että hänen vointinsa on nyt paljon parempi kuin muutama kuukausi sitten. Suomalaisen terveydenhoidon lisäksi hän kertoo saaneensa tukea perheeltään ja läheisiltään.

– Missä olisin voinut tehdä toisin, olisi, että olisin tullut kirjoitusteni kanssa esiin paljon aikaisemmin.

Miten hän arvioi luottamuksen äänestäjiensä silmissä, kun hän syksyllä palaa eduskuntatyöhön?

– Minulla on neljä vuotta aikaa ansaita paikkani kansan riveissä luotettavana toimijana, poliitikkona. Se, että saa kansanedustajan valtakirjan, on aina alku. Lähden rakentamaan rauhallisin askelin ja levollisin mielin sitä, että olen luottamuksen arvoinen.

Jää nähtäväksi, mitä puoluetoverit sanovat

Al-Taee uskoo, että neljän vuoden päästä hän on kestävämpi. Hän näkee poliittisen tulevaisuutensa siis ihan hyvänä.

Miten al-Taee uskoo puoluetovereidensa Sdp:ssä suhtautuvan siihen, että hän ei kertonut ennen vaaleja vanhoista kirjoittamistaan loukkaavista kirjoituksista ja hänen opintotietonsa internetissä eivät pitäneet aivan paikkaansa?

– Se jää nähtäväksi. Me olemme kaikki aikuisia ihmisiä ja tiedämme, että virheitä sattuu ja löydämme keinot tehdä yhteistyötä ja mennä niiden yli. Niin, että huominen olisi parempi, ei vain minulla, vaan koko ryhmällä.

Viime viikolla paljastuneista opintotietojen virheellisyydestä al-Taee sanoo ajatelleensa, että toimittajat tekevät vain työtään ja uutisoivat, minkä näkevät parhaaksi.

Vieläkö al-Taeesta on tulossa uusia paljastuksia?

– Jos kenen tahansa elämää pilkotaan atomeiksi, kaikki on mahdollista. Varsinkin, jos ne atomit järjestellään uusiksi. Sanotaan, että minulla ei ole mitään sellaista, mikä vähentäisi äänestäjien määrää. Uskon, että tästä lähtien tulee ilmi vain sellaista, joka lisää äänestäjien määrää.

Haaviston mukaan kansanedustajan pitää rakentaa luottamus äänestäjäkuntaan

Ulkoministeri Pekka Haaviston mielestä jostain täytyy aina sairausloman jälkeen aloittaa.

– Tämä paneeli oli hänelle hyvä tilanne, olimme niissä teemoissa, joissa al-Taee on vahvoilla ja jotka hän osaa. Tietysti monet asiat pitää rakentaa uudelleen tällaisten tapahtumien jälkeen.

– Se on vain työtä tästä eteenpäin.

Haaviston mukaan kansanedustajan roolissa al-Taee on vasta alussa ja siinä tehtävässä pitää rakentaa luottamus äänestäjäkuntaan ja se tapahtuu pitkän aikavälin kestäessä.

– Hänellä on ollut vaikea alku, pitää toivoa hänelle tästä lähtien vain kaikkea hyvää.