Mauri Pekkarinen haluaa europarlamenttiin – vaatii muun muassa hallittua ja vastuullista maahanmuuttoa

Kansanedustaja Mauri Pekkarinen (kesk.) haluaa EU:n parlamenttiin. Pekkarinen käytännössä julkisti ehdokkuutensa keskiviikkona eduskunnassa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

– Jos keskustan puoluevaltuuskunta valitsee, olen valmis ehdokkaaksi. Keskusta tekee valinnat marraskuun lopussa, Pekkarinen sanoi.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen ilmoitti Twitterissä jo Pekkarisen tiedotustilaisuuden aikana, että keskusta ottaa hänet ilomielin ehdokkaaksi. Ehdokkuudesta on myös keskusteltu puoluejohdon kanssa.

– Puoluejohto on ollut minuun yhteydessä eivätkä he ole minua estelleet. Päinvastoin, Pekkarinen sanoi.

Pekkarinen, 71, ilmoitti syyskuun alkupuolella, ettei hän enää asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Pekkarinen on valittu kansanedustajaksi kymmenen kertaa ja ministerinä hän on ollut yhteensä noin 12 vuotta. Vaalikauden lopussa hän on ollut kansanedustajana yli 40 vuotta.

– Minulla on vahva tausta EU:n parlamentaarikon tehtävien hoitoon. Olin mukana aikanaan Suomen EU-jäsenyys neuvotteluissa. Tein lisäksi aikanaan keskustalle raportin, jossa ei kannatettu jäsenyyttä yhteisvaluutta eurossa. En ole siitä mitenkään pahoillani, Pekkarinen kertoi.

Pekkarinen sanoi jo syyskuussa harkitsevansa lähtemistä europarlamenttivaaleihin ehdolle toukokuussa. Hän sanoi kuulostelevansa kentän ja perheensä tuntoja eurovaaliehdokkuudelleen. Mahdollisiin maakuntavaaleihin Pekkarinen ei näillä näkymin lähde.

– Perheen ja erityisesti vaimoni positiivinen suhtautuminen on ollut tärkeätä. Olen kuunnellut myös kentän palautetta, mikä on ollut kannustavaa.

Monia vaalitavoitteita

EU:ssa Pekkarinen keskittyisi muun muassa sisämarkkinoiden parantamiseen sekä hallitun ja vastuullisen maahanmuuton edistämiseen.

– Unionia on kehitettävä niissä asioissa, joita varten se on luotu. Sisämarkkinoilla prakaa kaiken aikaa. Euroopan integraation edistämistä en kannata. Schengen-sopimus on uudistettava, jotta maahanmuutto on vastuullista ja hallittua. Kyllä Suomikin jäi housut nilkoissa kiinni 2015, kun rajoja pidettiin auki. Fossiilisten polttoaineiden käyttö on ajettava alas, Pekkarinen luetteli tavoitteitaan.

Pekkarinen korostaa myös sitä, että Suomella on paljon vaalittavaa maatalouspolitiikassa ja koheesiopolitiikassa erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen hyväksi. Koheesiopolitiikan tavoitteena on vähentää kehityseroja alueiden välillä ja luoda hyvinvoinnin edellytyksiä muita heikommassa asemassa oleville ihmisille.