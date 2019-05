Matti Vanhasella on kysyntää eduskunnan puhemieheksi – Sipilä ja Vanhanen saisivat sopia avainpestit

Jos hallitusneuvottelut etenevät jouhevasti, alkaa pian ministerilistojen laatiminen ja mietintä siitä, kenestä eduskunnan seuraava puhemies. Nyt puhemiehen nuijaa heiluttaa väliaikaisesti suurimman puolueen eli sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne.

Puhemiehen pestistä voi kehkeytyä värikäs näytelmä suurimpien puolueiden välille.

Viime aikoina on muodostunut tavaksi, että toiseksi suurin hallituspuolue saa ykköspuheenjohtajuuden, eli tällä logiikalla keskusta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on vaatinut puheenjohtajuutta eduskunnan toiseksi suurimmalle puolueelle, eli heille itselleen.

Jos vanha tapa pysyy, niin puhemies valitaan keskustan ryhmästä. Se ei olekaan läpihuutojuttu.

Monissa ennakkoarvioissa on esitetty, että keskustan puheenjohtajuuden syksyllä jättävä, pääministeri Juha Sipilä olisi mies paikallaan korkeimmalle korokkeelle.

Voi olla, että enemmistö keskustan eduskuntaryhmästä näin ajatteleekin, eli Sipilää ei voi jättää tyhjän päälle. Hänet täytyy palkita.

Jos asiaa kysytään kenttäväeltä, voi vastaus olla tyystin toinen. Siellä moni ajattelee, että Sipilä itse on jättänyt monet tyhjän päälle. Monella on muistissa Sipilän kokoama hallitus neljä vuotta sitten.

Useat keskustalaiset arvostelivat tapaa, millä hallitusryhmä koottiin ja erityisesti ministerilistaa.

Miten ihmeessä sivupolulta ponkaissut Anne Berner (kesk.) pääsi suoraan liikenneministeriksi? Miksi Sipilä ikään kuin kerskui sillä, että ministeriryhmässä ei ole yhtään häntä vanhempaa jäsentä?

Nämä herättivät pahaa verta kentällä, eivätkä ne ole unohtuneet. Osa on oikeutetusti kysellyt, että miksi tehdä vuosikymmeniä puoluetyötä, jos sivuraiteelta pääsee näin helposti ministerikyytiin.

Nopea soittokierros paljastaa, että monen mielestä ylivoimaisesti kokenein ja luotettavin puhemiesehdokas olisi Matti Vanhanen (kesk.).

– Jos pestin saa Sipilä, niin se ei näytä kovin hyvältä varsinkin, jos EU-vaaleissakin tulee huono tulos. Silloin keskusta on hävinnyt Sipilän johdolla neljät vaalit, pitkän linjan keskustavaikuttaja pohtii.

Toisen puoluevaikuttajan mielipide on se, että Sipilän ja Vanhasen pitäisi aika pian päättää keskenään, kumpi hamuaa valtiovarainministeriksi ja kumpi puhemieheksi. Rahaministerin salkku menee perinteisesti toiseksi suurimmalle hallituspuolueelle. Tosin viimeksi Timo Soini (sin.) teki eri lailla. Hän valitsi yllättäen ulkoministerin salkun.

Keskustavaikuttajat katsovat, että valtiovarainministerillä pitää olla riittävästi kokemusta. Siksi tämä kaksikko nousee pintaan useissa puheissa.

Keskustalla on erikoinen tilanne, sillä puolueen kaksi kärkihahmoa eli Vanhanen ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) ovat pelistä pois syksyllä.

Saarikko saa syyskuussa toisen lapsensa ja on perhesyihin vedoten kieltäytynyt keskustan puheenjohtajaehdokkuudesta.

Vanhanen on kertonut menevänsä elokuussa sydänoperaatioon, jota on suunniteltu jo pitkään. Hänen kertomansa mukaan sairauslomaa on ehkä pari kuukautta.

Moni katsoo, ettei sairausloma ole este Vanhasen valinnalle puhemieheksi. Sairausloman ajan varapuhemiehet voisivat johtaa eduskuntaa.

Sipilän hallituksen toinen erikoisuus oli se, että perhe- ja peruspalveluministerin salkun jakoivat omasta tahdostaan Juha Rehula ja Saarikko. Nyt on uumoiltu, että Sipilä tekisi saman tempun, eli tarjoaisi Saarikolle kahden vuoden ministeriyttä 2021-2023.

Rinteen hallituksen kooksi on arvuuteltu 18 ministeriä. Niistä keskustalle lankeaisi neljäsosa, eli 4,5. Puolue olisi siis saamassa neljä tai viisi salkkua. Jos niitä on vain neljä, niin ne ovat todennäköisesti painavammasta päästä. Jos taas salkkuja on viisi, joukkoon mahtuu kevyempiä salkkuja.

Spekulaatioissa ministerilistaa hallitsee neljän K:n kärki Sipilän ja varapuheenjohtaja Hanna-Kaisa Heikkisen lisäksi. Antti Kaikkonen, Katri Kulmuni, Antti Kurvinen ja AnneKalmari.

Jos oikeusministerin salkku tulisi keskustalle, juristin taustan omaava Kurvinen olisi ykkösvaihtoehto.

Moni näkee, että nyt olisi Kalmarin vuoro ryhtyä maa- ja metsätalousministeriksi.

– Hän on uskottava ja vahva. Nyt on hänen tilaisuutensa, kentältä kuuluu.

Mikäli Heikkinen nousee ministeriksi, olisi perhe- ja peruspalveluministerin posti hänelle kuin nakutettu.