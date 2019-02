Matti Nykästä muisteltiin meillä ja maailmalla – television ohjelmistokin muuttui

Mäkihypyn historiaa tehneen Matti Nykäsen kuolema uutisoitiin laajasti myös ulkomailla.

Brittiläinen sanomalehti The Guardian kertoo kuolinuutisessa, että Nykästä pidetään maailman kaikkien aikojen parhaana mäkihyppääjänä, ja kutsuu häntä termillä "The Flying Finn", "Lentävä suomalainen". Artikkelissa kerrataan Nykäsen huikeaa uraa, mutta puhutaan myös hänen "sisäisistä demoneistaan". Guardianin mukaan suomalaislehdisto on kuvaillut hänen parisuhteitaan ja useita avioliittojaan, väkivaltaista käyttäytymistä ja alkoholinhuuruisia sattumuksia.

Guardianin mukaan Nykäsestä on puhuttu mäkihypyn Diego Maradonana.

Nykäsen kuolemasta kertoi myös saksalainen Der Spiegel.

Boklöv Helsingin Sanomille: Nykänen ei pilkannut V-tyylin pioneeria

Nykäsen kuolema kosketti myös hänen entisiä kilpakumppaneitaan.

Ensimmäisiä V-tyylillä suurissa kilpailuissa hypänneitä Nykäsen kilpakumppaneita oli ruotsalainen Jan Boklöv. Helsingin Sanomien haastattelussa Boklöv muistelee, että Nykänen tuki häntä v-tyyliä koskevassa kiistassa.

– Hän ei kritisoinut. Hän oli sitä mieltä, että parhaiten hypännyt ansaitsee voittaa ja että se on koko lajin idea, Boklöv sanoo Helsingin Sanomille.

Hänen mukaansa Nykäsen ainutlaatuisuus on siinä, että hän hallitsi mäkihyppyä poikkeuksellisen pitkään: kokonaisen vuosikymmenen.

Calgaryn liito yksi kansallisista emojeistamme

Maanantaina kaivettiin sosiaalisessa mediassa myös esille satavuotiaan Suomen kunniaksi luodut kansalliset emojit eli kuvasymbolit. Matti Nykänen on yksi harvoista todellisista suomalaisista henkilöistä, joilla on oma emojinsa. Kansallisiin emojeihin kuuluvat esimerkiksi Muumimamma ja Joulupukki.

Matti Nykänen -emojiin on ikuistettu hyppy Calgaryn olympialaisissa vuonna 1988. Samasta hypystä on tehty myös postimerkki.

Nykäsen kuolema muutti maanantaina ohjelmistoa televisiossa ja radiossa. Monella televisiokanavalla näytettiin poikkeuksellisesti ohjelmaa, jossa oli mukana Matti Nykänen. Esimerkiksi MTV3 näytti illalla uusintana jakson, jossa Maria Veitola vieraili Matti Nykäsen luona.