Matti Nykänen nousi huipulle urheilijana ja eli koko aikuisikänsä julkisuudessa – Olympiavoittajasta eivät otsikot loppuneet hyppyuran mukana

Matti Nykänen (1963–2019) eli värikkäästi, eikä kaikki julkisuus ollut hyvää. 1980-luvulla hyppyrimäkiä dominoinut jätti silti jälkensä Suomen urheiluhistoriaan.

Viisi olympiamitalia, joista neljä oli kultaisia.

Useita maailmanmestaruuksia ja tukku muita MM-tason mitaleja. 46 voitettua osakilpailua, neljä maailmancupin voittoa, ja päälle vielä lukuisat Suomen mestaruudet.

Mäkihyppääjä Matti Ensio Nykänen (1963–2019) on arvokisamenestyksessä mitattuna yksi Suomen menestyneimmistä urheilijoista. Seiska-lehden mukaan Nykänen kuoli sunnuntain 3.2. ja maanantain 4.2. välisenä yönä. Hän oli kuollessaan 55-vuotias.

1980-luku kulta-aikaa

Jyväskylässä 17.7.1963 syntynyt Nykänen aloitti aktiivisen urheilu-uransa nuorena. 1980-luku oli kirjaimellisesti Nykäsen uran kulta-aikaa.

Hän saavutti ensimmäisen maailmanmestaruutensa vuonna 1982 Oslon suurmäessä. Samoissa kisoissa 19-vuotiaan Nykäsen kaulaan ripustettiin joukkuemäen pronssi.

Kaksi vuotta myöhemmin Nykänen sai ensimmäiset olympiamitalinsa Sarajevosta, kun hän voitti suurmäen ja tuli normaalimäessä hopealle. Calgaryn talviolympialaiset 1988 olivat hänelle vielä suurempi menestys: tuolloin Nykänen sai kultaa sekä suur- normaali- että joukkuemäestä.

Nykäsen mäkihyppysijoitukset alkoivat hiipua vuosikymmenen vaihteen aikoihin. Aktiiviuransa hän lopetti 1990-luvun alussa, vaikka osallistui vielä veteraanikisoihin 2000-luvulla.

Nykänen valittiin kahdesti vuoden urheilijaksi: vuosina 1985 ja 1988. Vuonna 2013 hänelle myönnettiin Urheilugaalassa elämäntyöpalkinto, ja Jyväskylässä on myös nimetty hyppyrimäki Nykäsen mukaan.

Nelinkertainen olympiakultamitalisti Matti Nykänen kuoli 55-vuotiaana, uutisoi Seiska. KUVA: Kimmo Penttinen

Kaikki julkisuus ei tullut urheiluansioista

Nykänen eli julkisuudessa koko aikuiselämänsä, eikä kaikki julkisuus liittynyt hänen ansioihinsa urheilijana.

Urheilu-uransa aikana hän eli vauhdikkaasti myös mäkimontun ulkopuolella, eikä julkisuus saati vauhti loppunut siihen, kun hän ei enää noussut hyppyriin.

Sittemmin Nykänen on tehnyt uraa viihdealalla, erityisesti laulajana. 1990-luvulta saakka hän on single-julkaisujen lisäksi julkaissut kolme täyspitkää albumia, joista viimeisin, Ehkä otin, ehkä en, vuonna 2006. On hän noussut lavalle myös stripparina ja näyttelijänä.

Julkisuutta Nykänen sai myös yksityiselämänsä vuoksi. Viihdeuutisista pystyi 1990–2000-luvulla seuraamaan Nykäsen ja Mervi Tapolan parisuhteen vaiheita, mutta uutisia syntyi muualtakin. Tunnettua oli, että Nykäsellä oli erityinen luottosuhde Seiskaan kirjoittaneeseen toimittaja Kai Merilään.

Kaikki julkisuus ei myöskään ole ollut myönteistä. Nykänen on saanut tuomioita eriasteisista väkivaltarikoksista, ja hänet tuomittiin 2010 entisen puolisonsa törkeästä pahoinpitelystä.

Nykänen oli naimisissa kaikkiaan kuusi kertaa. Nykyisen vaimonsa Pia Nykäsen kanssa Nykänen avioitui 2014.

Nykäsellä on kolme lasta.

Urheilu-uransa jälkeen Matti Nykänen keikkaili esiintyen eri puolilla Suomea. Nykänen esiintyi Tampereella tammikuussa 2019 vain muutama viikko ennen kuolemaansa.

Elämänvaiheista elokuva

Matti Nykäsen elämästä tehtiin vuonna 2006 elokuva Matti, jossa mäkihyppääjän roolissa nähtiin Jasper Pääkkönen.

Nykäsestä on myös kirjoitettu useita kirjoja, ja Nykäsen elämää sai seurata vuosina 2012–2013 esitetyssä tosi-tv-sarjassa Nykäsen Matti.

Omanlaisen jälkensä värikästä elämää viettänyt Nykänen jätti julkisuuteen lukuisilla sutkautuksillaan, joita hän antoi eri haastatteluissa.

Kaikkien Nykäsen nimiin pantujen kommenttien alkuperää ei enää pysty varmuudella sanomaan, ovatko ne tulleet entisen mäkihyppääjän suusta vai eivät.

Heitot, kuten "Elämä on laiffii", "Jokainen tsäänssi on mahdollisuus" ja "Se on ihan fifty-sixty, miten käy", tullaan kuitenkin yhdistämään Nykäseen.