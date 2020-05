Matkatoimistojen liiton toimitusjohtaja arvioi, mikä ratkaisee lomamatkailun kohtalon – paine tulee Euroopan suurista matkailumaista

Kotimaan mökkilomia varataan nyt viime kesän tahtiin. Koronaepidemia ohjaa varaukset lähialueen mökeille.

Matkatoimistoilla on 450 000 myytävää matkapakettia huhtikuun loppuun 2021 ulottuvalla jaksolla, mutta ei käsitystä siitä, milloin niitä koronaepidemian vielä riehuessa voi alkaa toden teolla myymään. Tosin varauksia on jo noin kolmannekselle tarjonnasta.

– Se ei yksin ratkaise, että rajat aukeavat. Ihmisten on koettava matkustaminen turvalliseksi, sanoo toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti Suomen Matkailualan liitosta.

450 000 matkapakettia on alle normaalin lomamatkatarjonnan. Suurin osa matkapaketeista kohdistuu kohteisiin, joista suomalaiset perinteisesti ovat hakeneet lämpöä ja valoa. Matkanjärjestäjät ovat tehneet sopimuksensa ennen koronaepidemian puhkeamista.

Heli Mäki-Fränti arvelee, että vapaa-ajan matkustus käynnistyy erikoisessa tilanteessa. Reittilentoja ei välttämättä ole kovin paljon, joten patoutunut kysyntä kohdistuu matkapaketteihin, joihin sisältyy lento.

– Voi käydä niin, että vaikka olisi haluja lähteä maailmalle, ei olekaan paikkoja.

Juuri nyt matkatoimistojen tilanne on kaikkea muuta kuin vahva. Matkailualan liiton kyselyn mukaan ilman taloudellista tukea 44 prosenttia alan yrityksistä joutuu vuoden loppuun mennessä selvitystilaan.

Mäki-Fränti vertaa tilannetta ravintola-alaan, jolle suunnitellaan tukipakettia.

– Myös meiltä on viety elinkeinon harjoittamisen vapaus. Rajat on suljettu lainsäädännöllä ja viranomainen on antanut ohjeen, ettei ulkomaille matkusteta.

Kreikka avautuu heinäkuussa naapurimaiden matkailijoille

Matkailualan osviittana rajojen avaamisesta on niistä vastaavan sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) viikon takainen lausunto. Ohisalo sanoi EU:n sisäministereiden kokouksen jälkeen, että vapaa-ajan matkustus vapautunee viimeisenä kun EU:n sisä- ja ulkorajojen valvontaa puretaan.

Mäki-Fränti toimii Euroopan matkatoimistojen liiton johtokunnassa. Hän arvelee, että rajavalvonnan purkamiseen tulee eteläisen Euroopan matkailumaista valtava paine.

– Tiedän minkälainen paine tulee Euroopan suurista matkailumaista. Jotain pitää tehdä, koska muuten edessä on EU-tasolla liian iso talouskriisi.

EU-maiden matkailuministereiden kokouksessa ehdotettiin jo turvallisten "matkailukäytävien" luomista sellaisiin maihin, joissa matkailun merkitys maan taloudelle on suuri ja jossa koronatapauksia on vähän. Esimerkiksi Kreikka on ilmoittanut avaavansa matkailun uudelleen heinäkuun alussa.

– Romanian, Bulgarian, Serbian ja Makedonian 40 miljoonasta asukkaasta kuka tahansa voi tulla Kreikkaan omalla autolla, sanoo Kreikan hotelliyritysten liiton toimitusjohtaja Grigoris Tasios The Guardianin haastattelussa.

Suomesta ensin Viroon ja mahdollisesti Ruotsiin

Myös Heli Mäki-Fränti arvioi, että vapaa-ajan matkustus Suomesta ulkomaille alkaa lähimatkailulla Viroon ja mahdollisesti Ruotsiin – riippuen koronatilanteesta.

Matkailuelinkeinon kannaltakaan ei ratkaisevaa ole se, että rajat aukeavat vaan tärkeää on vapaa-ajan matkustuksen turvallisuus.

Osa alan vaikeuksista johtuu valmismatkalainsäädännön velvoitteista. Nykyisen lain mukaan matkanjärjestäjien on peruutustilanteessa palautettava matkasta maksettu hinta asiakkaalle 14 päivän kuluessa.

– Emme halua sellaista tilannetta, että tulee uusi tautiaalto ja viranomaiset laittavat rajat yhtäkkiä kiinni. Alalle jää lainsäädännön velvoite palauttaa rahat 14 päivän kuluessa, sanoo Mäki-Fränti.

Niiden muuttamista on ajettu EU-tasolla ja myös kotimaassa, mutta alan toiveet eivät ole saaneet vastakaikua hallitukselta.

Kotimaan matkailu suuntautuu omaan maakuntaan

Kun vapaa-ajan matkustus ulkomaille näyttää kesältä menevän ohi, suomalaiset suuntaavat lähimatkailuun

– Mökkilomia varataan nyt omalta "sote-alueelta". Asiakas on itse vastuussa liikkumisestaan ja lomavalinnoistaan, sanoo Lomarengas Oy:n liiketoimintajohtaja Juha Purhonen.

Kotimaan liikkumisrajoitukset on poistettu, joten mökkiloman valinta jää jokaisen omaan harkintaan. Lomarenkaan kokemuksen mukaan varauksia tekevät ensi sijassa perheet. Ryhmien varauksia ei tehdä niin kauan kun yli 10 henkilön kokoontumisrajoitus on voimassa.

– Varaustilanteessa ollaan viime vuoden vauhdissa, mikä on hyvä tilanne ottaen huomioon koronakriisin vaikutukset, sanoo Purhonen.

Tuhansia mökkejä järvien rannoilla ja tuntureissa

Lomarengas on suurin mökkivuokraaja Suomen markkinoilla. Sillä on noin 4000 lomamökkiä järvien rannoilla ja Pohjois-Suomen tunturikeskuksissa.

Omalla sote-alueella mökkeily tarkoittaa Purhosen mukaan sitä, että eteläsuomalaiset hakeutuvat lähialueiden mökeille, pohjoissuomalaiset samoin.

Yhden muutoksen koronatilanne on kuitenkin saanut aikaan: ulkomaalaiset peruvat mökkilomiaan Suomessa omien maidensa matkustusrajoitusten vuoksi. Eikä Suomeenkaan pääse tulemaan niin kauan kun rajat ovat kiinni.

– Oletus on, että suomalaiset paikkaavat varauksillaan ulkomaalaisten perumat mökkilomat, sanoo Purhonen.

Lomarenkaalta varataan vuosittain noin 50 000 mökkivuorokautta. Niistä 30 prosenttia on ulkomaalaisten varaamia.