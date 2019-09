Martat kysyi Suomen kansallissientä, kansa vastasi: Kantarelli valittiin voittajaksi 40 prosentin äänisaaliilla

Kantarelli on äänestetty Suomen kansallissieneksi Marttojen järjestämässä äänestyksessä.

Kyse on äänestyksestä, jonka Martat käynnistivät elokuussa perinteisen sienipäivän ja -viikon kunniaksi. Äänestykseen osallistui noin 2 500 vastaajaa.

Voittajaksi valittu kantrelli sai yhteensä 40 prosenttia äänistä.

– Moni asia puhuu keltavahveron eli kantarellin valinnan puolesta. Kantarelli on kaunis ja helposti tunnistettava sieni, mikä tekee siitä hyvin turvallisen sienen myös aloittelevalle sienestäjälle. Se on kesäsienistä ensimmäisiä ja yleensä runsassatoinen. Sillä on myös sienistä ehkä kaikkein pisin satokausi, toteaa Marttaliiton sieniasiantuntija Arja Hopsu-Neuvonen.

Marttojen mukaan kantarelli sopii kansallissieneksi myös siksi, että sitä esiintyy koko maassa. Sieni on yleisempi Etelä- ja Keski-Suomessa, mutta sientä kasvaa aina Tunturi-Lappia myöten.

Kantarelli on paikkauskollinen sieni ja se kasvaa usein suurina ryhminä.

Äänestyksessä toinen sija jakautui tasaisesti herkkutatin, haaparouskun ja suppilovahveron kesken. Kukin sienistä sai noin 15 prosenttia äänistä.

Haaparousku on yleisesti sienisalaatissa käytetty sieni ja herkkutatti taas on yksi arvostetuimmista Suomessa kasvavista ruokasienistä. Suppilovahvero on runsassatoinen ja herkullinen sieni, jonka käyttö yleistyi Marttojen mukaan Suomessa vasta 1970-luvulla.