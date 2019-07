Marjabisnes pyörisi kuumana, mutta mustikoita ja lakkoja ei saada metsästä pois riittävästi – Thaipoimijoita tuli Suomeen jälleen liian vähän

Ei niitä kaikkia marjoja tarvitse sieltä metsästä saadakkaan pois.Metsän eläimet ja luonto tarvitsee myös niitä että uusi marjasato on taas ensivuonna. Jos näitä marjoja ei saada metsästä pois omin voimin niin ne on jätettävä sinne. Mielestäni jokamiehenoikeus pitäisi koskea vain Suomalaisia ja ulkomaalaisilta "ammattipoimijoilta" tulisi periä verot. Muistan kun Norjakin on joskus rajoittanut hillan poimintaa turisteilta pohjois- Norjassa ja antaneet jopa sakkoja jos on poimineet astiaan mutta suuhun sai panna niitä rajoittamatta. Siellä osataan pitää huoli myös tulevista marja sadoista-toisin kuin Suomessa.