Marinin Viron-vierailu alkoi – Hallituspuolueiden kannatuksen kasvu ilahdutti Tallinnaan saapunutta pääministeriä

Pääministeri Sanna Marin (sd.) lensi ensi vierailulleen Viroon perjantaina alkuiltapäivästä. Tallinnassa Marinia odotti aurinkoinen sää ja pari lämpöastetta.



Marin saapui hyväntuulisena ensimmäiseen vierailukohteeseensa, Viron nykyaikaiseen ja suosittuun taidemuseo Kumuun. Päivä oli alkanut hyvillä uutisilla, kun Taloustutkimuksen Ylelle joulu–tammikuussa tekemä puoluekannatusmittaus kertoi sosiaalidemokraattien kannatuksen nousseen kuukaudessa lähes kaksi prosenttiyksikköä, 14,9 prosenttiin. Marin aloitti pääministerinä itsenäisyyspäivän jälkeen.



- Tietenkin se on hyvä uutinen hallituspuolueille, kun hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on hivenen parantunut. Sdp:n ja keskustan kannatus erityisesti ovat vahvistuneet. Itse olen aina sanonut, että ei kannata tuijotella yksittäisiä gallupeja, vaan keskittyä siihen työhön, jota hallituksessa tehdään. Meillä on tälle keväälle paljon isoja haasteita ja tehtävää. Oma fokukseni on näissä asioissa, Marin sanoi.

"Odotan hyvää yhteistyötä"

Kumussa Marin tutustui näyttelyyn nimeltään "Itsensä luominen, emansipoituva nainen Viron ja Suomen taiteessa". Viron taidemuseo keskittyy sadan toimintavuotensa kunniaksi virolaisten naistaiteilijoiden tuotantoon. Näyttely on syntynyt yhteistyössä Ateneumin taidemuseon kanssa. Näyttelyn esittelivät Marinille taidemuseo Kumun johtaja Kadi Polli ja kuraattori Anu Allas.



Marin kertoi Kumuun saapuessaan myös Viron vierailua koskevista odotuksistaan.



- Odotan hyvää yhteistyötä, hyviä keskusteluja pääministeri Jüri Rataksen ja presidentin kanssa. Meillä on läheiset suhteet Viron kanssa ja hyvä yhteistyö ja uskon, että se jatkuu, Marin sanoi.



Virossa hankala hallituspohja



Marin vierailee poliittisesti erikoisessa tilanteessa olevassa Virossa.



- Viroa on hallinnut poikkeuksellisen hankala hallituskoalitio huhtikuusta asti. On ollut myös paljon poliittisia skandaaleja, Viron Ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik sanoo.



Maan hallitusta johtaa viime kevään vaalien jälkeen keskustan Jüri Ratas ja hallituksen toinen vahva puolue on Suomen perussuomalaisten sisarpuolue, oikeistopopulistinen Ekre. Kolmas hallituspuolue on Isänmaa. Ekre-puolue on aiheuttanut monia skandaaleja Virossa. Kaksi sen ministeriä on jo joutunut eroamaan hallituksesta ja puolueen maatalousministeriä on epäilty korruptiosta.



Virossa presidentin ja hallituksen suhteet tulehtuneet



Raikin mukaan arvomaailma ja ilmapiiri ovat Virossa ja Suomessa nyt erilaisia. Virossa arvomaailma on kovempi, konservatiivisempi ja maskuliinisempi, kun Suomessa vallassa on punavihreä nuorten naisten johtama hallitus.



Raik muistuttaa, että Ekre-puolue ei suinkaan edusta koko Viroa, vaan tilanne on myös vahvasti polarisoitunut eli kahtiajakautunut. Viron presidentti Kaljulaidin ja hallituksen suhteet ovat olleet hyvin tulehtuneet.



Ekren poliitikkojen kielenkäyttö on ollut varsin kovaa. Sen on jo saanut kokea myös Suomen pääministeri Sanna Marin. Ekren sisäministeri Mart Helme kyseenalaisti Marinin pätevyyden radiohaastattelussa joulukuussa. Hän sanoi muun muassa, että myyjätytöstä on tullut pääministeri.



- En ota kantaa Viron sisäpoliittiseen keskusteluun. Suomen suhteet ovat tiiviit ja hyvät ja uskon, että ne ovat sitä myös jatkossa, Marin totesi.



Taidenäyttelyyn tutustumisen jälkeen Marin siirtyy tapaamaan pääministeriä Jüri Ratasta. Tapaaminen järjestetään Stenbockin talossa, jossa toimivat Viron hallitus ja valtionkanslia.

Marin ja Ratas pitävät keskustelujen jälkeen tiedotustilaisuuden. Marinin Viron-vierailu päättyy kohteliaisuuskäyntiin Viron presidentti Kersti Kaljulaidin luokse.