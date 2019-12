Marinille onnitteluja hallituksesta ja oppositiosta, Orpo toivottaa voimia ja viisautta – ”Luotan sinuun”, vakuuttaa puolestaan keskustan Kärnä

SDP:n uudeksi pääministeriehdokkaaksi valittiin sunnuntai-iltana tamperelainen Sanna Marin, joka on tähän asti toiminut hallituksen liikenne- ja viestintäministerinä. Marin valittaneen virallisesti pääministeriksi tiistaina.

SDP:n hallituskumppaneiden riveistä on tuoreeltaan onniteltu Marinia.

– Onnittelut Suomen tuleva pääministeri. Vaikeaan paikkaan tulee tehtäväsi, mutta sinut tuntevana tiedän että osaat. Yhdistä kansakunta yhteisen asian taakse, jota hallitusohjelmamme edustaa. Luotan sinuun, kirjoittaa keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä Twitterissä.

– Onnittelut uudelle pääministerille ja täysi tuki! Seuraavan sukupolven punamullalla on työn vuosi edessään. Hallituksen tehtävä on parantaa suomalaisten arkea ja luoda toivoa tulevasta. Keskusta on tähän työhön valmis, kirjoitti keskustan puheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki luonnehtii omassa twiitissään Marinia vasemmistolaiseksi, liberaaliksi ja ympäristöstä huolehtivaksi ihmiseksi.

– Voimme olla ylpeitä siitä, että Suomessa pääministeriksi voidaan valita 34-vuotias perheenäiti, Arhinmäki toteaa.

Vihreiden ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen peräänkuuluttaa yhteistyön jatkuvuutta.

– Jatketaan yhteistä työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi, eriarvoisuuden vähentämiseksi, työllisyyden parantamiseksi ja tasa-arvon vahvistamiseksi, Mikkonen kirjoittaa.

– Paljon onnea tehtävään. Hienoa saada jatkaa hyvää yhteistyötämme Suomen puolesta, RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson puolestaan twiittasi.

Marin sai onnitteluja myös oppositiosta.

– Onnea valinnasta vaativaan tehtävään. Voimia ja viisautta, toivotti twiitissään kokoomuksen puheenjohtaja, kansanedustaja Petteri Orpo.

– Perussuomalaiset onnittelevat lämpimästi Sanna Marinia ja sosialidemokraatteja! kirjoitti perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Uuden pääministerin valinnan eteen jouduttiin, kun keskusta ilmoitti, että se ei enää luota pääministeri Antti Rinteeseen (sd.). Rinne erosi pääministerin tehtävästä, mutta jatkaa SDP:n puheenjohtajana. Marin on varapuheenjohtaja.