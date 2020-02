Marin Merkelille: EU-budjetin kehittämisrahoilla maatalous ilmastokestäväksi, 2030 päästötavoite 55 prosenttiin

Marin voisi siirtyä jo puheista tekoihin...oikeusvaltioperiaatetta on toistettu kuin ainoaa levyä, mutta mitään ei ole tehty....nämä ongelmat oli jo edellisen hallituksen aikana, eikä mikään näytä muuttuvan tämänkään hallituksen aikana.

aluehallintovirasto on keskeyttänyt Seinäjoella sijaitsevan Hoivakoti Kissanpäivien toiminnan. Asiakkaiden hoito ja hoiva on siirtynyt Seinäjoen kaupungin vastuulle. Vakavia puutteita on havaittu muun muassa lääkehuollossa ja henkilöstömitoituksessa. Lisäksi asiakasturvallisuuden on katsottu vaarantuneen.