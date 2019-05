Maria Ohisalo on todennäköisesti vihreiden seuraava puheenjohtaja – muita ehdokkaita ei ole kuulunut

Kansanedustaja Maria Ohisalo on mitä todennäköisimmin vihreiden uusi puheenjohtaja. Ilmoittautuminen vihreiden puheenjohtajakisaan päättyy ensi yönä ja toistaiseksi Ohisalo on ainoa kisaan ilmoittautunut ehdokas.

Vaikka viime hetkellä joku muukin lähtisi ehdolle, Ohisalo olisi ennakkosuosikki vaalissa.

Kovimmat mahdolliset haastajat kasanedustajat Emma Kari, Krista Mikkonen ja Outi Alanko-Kahiluoto ilmoittivat aiemmin, etteivät he hae puheenjohtajaksi.

Nykyinen puheenjohtaja Pekka Haavisto ei halua jatkaa. Haavisto ilmoitti viime syksynä olevansa puheenjohtaja kesäkuun puoluekokoukseen asti, kun hänet valittiin sairauslomalle jääneen Touko Aallon tilalle.

Ohisalon olisi todennäköisesti helppo löytää yhteinen sävel mahdollisessa hallitusyhteistyössä vasemmistopuolueiden kanssa, sillä eriarvoisuuden torjunta ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat hänelle tärkeitä kysymyksiä politiikassa.

Ohisalo pyrki vihreiden puheenjohtajaksi myös 2017, jolloin puolue valitsi kuitenkin Touko Aallon. Ohisalo jäi tuolloin niukasti kolmanneksi Emma Karin taakse. Vihreiden jäsenäänestyksessä Ohisalolla oli kuitenkin selvästi nostetta jo tuolloin.

Helsinkiläinen köyhyystutkija Ohisalo, 34, on väitellyt sosiologiasta yhteiskuntatieteiden tohtoriksi. Hän on ollut vuosina 2013–2014 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton puheenjohtaja. Ohisalo on lisäksi Helsingin kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsen ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n liittovaltuuston jäsen.

Harrastuksiksi hän ilmoittaa liikunnan ja retropelien keräilyn.