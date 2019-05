Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtavan asiantuntijan mukaan lainsäädäntöä ei kannata muokata vain yhden toimijan mukaan. Myös muut pitäisi huomioida, esimerkiksi toiset markkinoilla toimijat ja kuluttajat.

Yhdysvaltalainen John Butler varaa hotellihuoneensa pääosin suoraan hotellien omien verkkosivujen kautta, koska se on helppoa ja silloin ei tarvitse toimia välikäsien kuten varaussivustojen kanssa.

Myös peruminen on helpompaa, kun varauksen on tehnyt suoraan hotelliin.

– Yleensä peruminen on helppoa, ja siinä on vähemmän ongelmia, kun voi toimia suoraan hotellin kanssa, Butler sanoo.

Hän on huomannut, että huoneen peruessa rahat saa paremmin takaisin, kun varauksen on tehnyt suoraan hotelliin kuin silloin kun varauksen on tehnyt varaussivuston kautta.

Helsingin hotelli Arthuriin Butler saapui maanantaina, ja huomenna hän jatkaa matkaansa Tampereelle.

Varaussivustojen hyvä puoli on se, että siellä on paljon vaihtoehtoja yhdessä paikassa. Hän haluaa kuitenkin varata hotellin suoraan hotellien omien verkkosivujen kautta, koska tällöin koko rahasumma menee hotellille, eikä varaussivu ota välistä omaa osaansa.

– Haluan tukea pieniä hotelleja.

Hän ei ole valmis soittelemaan tai lähettämään sähköpostia hotelleihin, vaikka tällöin voisi säästää hieman rahaa.

– Olen kiireinen ja vähän laiska, Butler naurahtaa.

Itävallassa, Italiassa ja Ranskassa lakimuutos on jo tehty

Hotelli ja ravintola-alan kattojärjestö MaRa vaatii Suomeen lakimuutosta, joka kieltäisi ulkopuolisia varaussivustoja määrittelemästä ehtoja sille, mihin hintaan hotelli voivat itse markkinoida huoneita verkkopalveluissaan.

MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo, että Suomen pitäisi tehdä lakimuutoksia, jotta varauspalveluiden ehdot olisivat kohtuullisia myös hotellien kannalta.

– Suomessa tarvitaan lakimuutos samaan tapaan kuin muun muassa Itävallassa, Italiassa ja Ranskassa on tehty. Toivottavasti asia otetaan esille, kunhan uusi hallitus aloittaa työnsä.

Lappi lisää, että oikeastaan asian käsittely kuuluisi EU:lle, mutta EU ei näytä saavan aikaan tasapuolista sääntelyä.

Hän toteaa, että varauspalvelut ovat sinänsä elintärkeitä hotelleille, etenkin pienille ketjuun kuulumattomille hotelleille. Ongelmana on hotellien heikko neuvotteluasema.

– Neuvottelutilanteessa vastakkain ovat kansainvälinen yritys ja pieni perhehotelli. Hotellin on joko hyväksyttävä varauspalvelun tarjoamat ehdot sellaisenaan tai jäätävä pois varauskanavasta.

Toimialajärjestön vai kuluttajan näkökulma

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) johtava asiantuntija Terhi Immonen muistuttaa, että MaRan näkökulma on yhden toimialajärjestön näkökulma.

– Lainsäädäntöä ei kannata muokata vain yhden toimijan mukaan. Myös muut pitäisi huomioida, esimerkiksi toiset markkinoilla toimijat, kuluttajat ja myös se, onko säätely neutraalia ja tasapuolista, ja mitkä vaikutukset sillä on, Immonen sanoo.

Immonen toteaa, että välityspalveluiden ja hotellien väliset ehdot olivat tutkinnassa Suomessa jo vuonna 2015, mutta Mara veti toimenpidepyynnön pois kun KKV ei ensiselvityksen perusteella nähnyt perusteita asian priorisoimiselle. Nyt Ruotsissa yritettiin viedä prosessia eteenpäin, mutta koska se ei onnistunut, palattiin taas lähtöruutuun.

Immosen mukaan uusiin toimijoihin suhtaudutaan usein negatiivisesti. Hän ei kiellä sitä, etteivätkö uudet toimijat, kuten Booking.com, ole haastavia vanhoille toimijoille, mutta hänen mielestään asioita pitää katsoa laajemmin.

– Varauspalvelut kuuluvat kehittyvään markkinaan ja kehitys on ollut dynaamista. Uudet toimijat koetaan uhaksi. Kumpi on parempi toiminnalle ehdot vai näkyvyys?

Ruotsissa asiaa käsiteltiin ylituomioistuimessa

Lännen Media kertoi viikonloppuna, että Ruotsin Patentti- ja markkinaoikeusasioiden ylituomioistuin päätti, että ruotsalaiset hotellit eivät saa tarjota omalla kotisivullaan huonetta halvemmalla kuin Booking.com-palvelu.

Suomen matkailu-, hotelli-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan edunvalvontajärjestön MaRan ruotsalainen sisarjärjestö Visita vei vuonna 2017 Booking.comin soveltamat sopimusehdot Ruotsin markkinaoikeuden arvioitavaksi.

Visita vaati, että markkinaoikeuden pitää velvoittaa Booking.com poistamaan kilpailua rajoittavat sopimusehdot hotellien kanssa tekemistään sopimuksista. Patentti- ja markkinaoikeusasioiden ylituomioistuin kuitenkin päätti toisin.

Kenen kannalta oikeudenmukaista?

Lapin mielestä varauspalvelu voisi toimia hienosti kaikkien kannalta, jos varauspalveluiden ehdot olisivat oikeudenmukaiset molempien osapuolten kannalta.

Hotellin hinnan määrittelyn lisäksi ongelmia tuottaa varauksien peruminen. Jos varaa huoneen suoraan hotellista, sopimussuhde on kuluttajan ja hotellin välinen. Jos kuluttaja varaa huoneen ulkopuolisen varauskanavan välityksellä, sopimussuhde syntyy kuluttajan ja varauskanavan välille. Hotellista tulee sopijapuoli vasta, kun kuluttaja kirjautuu hotelliin.

MaRa on neuvotellut kuluttajaviranomaisten kanssa Majoitusliikkeiden yleiset varaus- ja peruutusehdot. Ne eivät tarjoa kuluttajalle suojaa, jos tämä tekee varauksen ulkopuolisen varauspalvelun välityksellä.

Varauspalvelun välttämättömyydestä ei epäselvää

Lappi lisää, että kuluttajan kannattaa aina varata hotelli Suomessa suoraan hotellista. Jos ulkopuolinen varauskanava tarjoaa halvempaa hintaa, kuluttajan kannattaa olla yhteydessä suoraan hotelliin ja tiedustella hintaa. Kun kuluttaja varaa huoneen suoraan hotellista, myös kaikki verotulot jäävät Suomeen.

Lapin mukaan varauspalvelu on välttämätön hotelleille. Sen avulla voi markkinoida hotellia ympäri maailman.

– Nyt pitäisi miettiä, mikä on kohtuullista. Nykyiset ehdot eivät ole.

Mukana kolmas osapuoli

Markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola toteaa, että internet on tuonut uusia tilanteita eteen, joista on vaikea päästä selvyyteen.

– Tässä tapauksessa voi olla kyse kilpailuoikeudellisesta asiasta tai kuluttajansuojasta tai hyvästä liiketavasta.

Mikkolan mukaan asiassa on monenlaisia näkökulmia. Kyse voi olla siitä, onko osapuolten välinen sopimus tasapainossa vai onko joku määräävässä markkina-asemassa käyttänyt asemaansa väärin tai miltä asia näyttää kuluttajan kannalta.

– Ennen kauppaa käytiin matkustajan ja hotellin välillä, nyt mukana on kolmas osapuoli.

Markkinaoikeudessa ei ole vielä käsitelty netin välityspalveluiden ja hotellien välisiä kiistoja.

– Sen tiedän, että EU-valtioiden kilpailuoikeustuomarit ovat keskustelleet aiheesta.