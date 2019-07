Mansikat mätänisivät pelloille ilman ulkomaista kausityövoimaa – suomalaisten marjanpoimijoiden määrä on romahtanut

Palkka on kiinni valuutan arvosta hintatasosta joten ei kannata kadehtia yhtään . Venäjällä et myöskään maksa vuokraa 500€- 900€ kk plus vesi sähkö ja kalliit bensat bussiliput. Valuutta ja palkat suhteutetaan elintasoon. Venäjällä saa asuntoja 20-50 000€ Suomessa ei saa mökkiä sillä hinnalla. Kateus kalvaa sielua. Jos ajatellaan noin niin pitää muuttaa Intiaan siellä vasta halpaa onkin eurolla saa kassillisen rupeita samoin Thaimaassa n.77 000 rupeeta rupiaa ruplaa. Mutta leipäkin maksaa noin 20 senttiä. Suomessa saa leivän 50cnt -1€ halvimmillaan. Maksa myös verot tuloista Suomeen noin 25 prosenttia tuloistasi ja päälle verot myydyistä marjoista täällä eli ilmoitattaa tulonsa mitä täällä tienaa. Erilaiset valuutat tarkoittaa sitä mitä maksaa tuotteet ja asuminen. Esimerkiksi puolukkaa kasvaa Venäjällä metsissä mitä itäämmäksi menee sen puhtaampaa.Jos pomosi maksaa matkasi hän on erityisen hölmö sitten eikä saa voittoa. Marjastajat varastaa osan omaan myyntiin oli mistä maasta tahansa. Heillä on pimeä myyntinsä erikseen.Suomeen tuodaan myyntiin halparuokaa mm.thaimaasta mutta myydään kalliisti täällä eikä kaikki maksa veroja tänne kuten kuuluisi. On paljon pimeä kuljetusta pimeä myyntiä. Verotonta tuloa. Meillä on niin kovat vuokrat ja muu ettei 500€ kk pysty elämään jos vuokran juuri ja juuri.