Malesiassa pidätetyt suomalaiset saapuivat kotimaahan: "Kymmenen torakkaa nousi vessanpöntöstä"

Pidätettyjen olot olivat tukalat. Vettä ja ruokaa oli vähän, mutta hellettä piisasi.

Malesiassa pidätettyä suomalaisnelikkoa kuljettanut lentokone laskeutui Helsinki-Vantaan lentokentälle tänään iltapäivällä. Lännen Media oli seuruetta vastassa.

Yksi pidätetyistä ja vapautetuista on perussuomalaisten vantaalaisen kansanedustajan Mika Niikon hyvä ystävä ja vaalipäällikkö Timo Valtonen.

Hän luonnehti pidätysaikaisia oloja tukaliksi. Hellettä oli 30 astetta ja sydänvaivat koettelivat.

– Luulimme, ettemme koskaan pääse sieltä pois. Arvelimme, että meidät teloitetaan.

Pidätetyt saivat vain vähän vettä. Sen vuoksi he tunsivat kärsivänsä nestehukasta. Valtonen sanoi myös, että he olivat kahdeksan päivää syömättä.

– Vessasta kun yritti mennä juomaan, pöntöstä nousi kymmenen torakkaa.

Seuruetta vastassa oli myös suuri joukko perussuomalaisia ja uskovaisia.

Katukasvatteja Vantaan Korsosta

"Epäharmonisesta käytöksestä" epäillyt suomalaiset välttivät oikeudenkäynnin ja mahdollisen vankeustuomion, kun Malesian viranomaiset ilmoittivat maanantaina karkottavansa heidät maasta. Kotimatka alkoi saman tien eli eilen.

Suomen ulkoministeriön ja suurlähetystön lisäksi vapauttamista mitä todennäköisimmin edisti tiimi, jonka Mika Niikko palkkasi auttamaan pidätettyjä ystäviään.

Niikko kertoi maanantaina Lännen Medialle pitkästä ystävyydestään Timo Valtosen kanssa.

– Olemme katukasvatteja Vantaan Korsosta, hän luonnehti.

– Timo on minulle kuin isoveli, olen tuntenut hänet 30 vuotta. Hän on johdattanut minut Kristuksen tielle.

Rakkaudensanomaa julistettiin

Mika Niikon tuttavapariskunnan lisäksi Malesian-seurueeseen kuului noin 60-vuotias suomalaisnainen sekä nuorempi mies.

Niikon mukaan nelikko ei ollut käännytysreissulla.

– Rakkaudensanoman julistamisessa ei ole mitään hävettävää. Timo tekee sitä, oli hän sitten Helsingissä, Jerusalemissa tai Malesiassa.

Niikko myönsi, ettei kristillisen sanoman julistaminen ole aina vaaratonta.

– Moni laittaa terveytensä ja vapautensa alttiiksi julistaakseen Kristuksen sanomaa.

Malesian laki kieltää lähetystyön

Kansanedustaja Mika Niikon mukaan vapauttaminen oli suuri voitto.

– Olin enemmän kuin huolissani, kun kuulin heidän pidättämisestään. Rikoksesta, josta heitä syytettiin, voidaan tuomita kahdeksi vuodeksi vankeuteen, hän totesi maanantaina.

Paitsi epäharmonian lietsomisesta suomalaisseuruetta epäiltiin vihamielisten tunteiden aiheuttamisesta. He olivat jakaneet raamatunlauseita sisältäviä kyniä ja vihkosia turistien suosimalla Langkawin saarella.

Malesia on vahvasti islaminuskoinen valtio, mutta maassa on myös pieni kristittyjen vähemmistö. Kristillinen lähetystyö on laissa kiellettyä.