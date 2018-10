Maksuttomat influenssarokotukset alkavat - "Influenssa on vakava tauti, joka voi aiheuttaa vaarallisia jälkitauteja"

Maksuttomat? Eikö kukaan ole koskaan kuullut sellaisesta asiasta kuin että Suomessa on maailman korkeimmat verot? Ajatella, että vaikka sinulla ei olisi edes tuloja, niin maksat verot siitäkin huolimatta jos ostat kaupasta jotain. Ja jos sattui olemaan niin, että käyt töissä, niin sinua raipataan kaikilla mahdollisilla veroilla mitä kuvitella saattaa. Tämän jälkeen miten ne edes kehtaa sanoa meille, että "ilmainen rokote"? Tuo porukka on tullut melko röyhkeäksi ja mikäs siinä rellestäessä kun on miljoonittain meidän verorahoja mitä voi tuhlata. THL osti aikoinaan sikapiikkejä peräti 10 miljoonaa kappaletta. Se sai piikitettyä kansaa parilla miljoonalla piikillä. Loput on jouduttu heittämään ongelmajätekierrätykseen, sillä piikeistä löytyi jopa elohopeaa joka on siis myrkyllinen ongelmajäte.