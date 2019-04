Maksuhäiriömerkintöjen määrä jatkaa kasvuaan – hämäläisillä eniten merkintöjä, ahvenanmaalaisilla vähiten

Kainuussa ja Satakunnassa maksuhäiriömerkintöjen määrä on hieman laskenut, muualla rahahuolten määrä kasvaa.

Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on jatkanut kasvuaan tämän vuoden aikana.

Maaliskuun lopussa 383 500 suomalaisella oli maksuhäiriömerkintöjä Asiakastieto Groupin henkilöluottotietorekisterissä.

Määrä on kasvanut vuodessa 7 200 henkilöllä.

Asiakastieto Groupin liiketoimintajohtajan Jouni Muhosen mukaan tällä hetkellä 8,1 prosentilla aikuisista on maksuhäiriömerkintöjä, mutta osuudet vaihtelevat maakunnittain.

– Kainuussa ja Satakunnassa maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on vuodessa aavistuksen pienentynyt, mutta muuten maakunnissa laskujen maksuun liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet. Päijät-Häme erottuu ikävällä tavalla muista, Muhonen toteaa tiedotteessaan.

Pohjanmaalla hyvä tilanne

Päijät-Hämeessä maksuhäiriöisiä on 9,4 prosenttia asukkaista. Hämäläiset pitävät myös toista sijaa, sillä Kanta-Hämeessä maksuhäiriöitä on 8,7 prosentilla.

Sen sijaan pohjalaiset komeilevat listan toisessa päässä. Ahvenanmaalla on vähiten maksuhäiriöitä, ja toiseksi vähiten maksuongelmia on Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.

Suurimmista kaupungeista eniten maksuhäiriöitä on Vantaalla, jossa 11 prosentilla asukkaista on maksuhäiriöitä. Seuraavina tulevat Lahti, Kotka, Helsinki ja Pori.

Maksuhäiriöitä on vähiten alle 20- ja yli 70-vuotiailla. Miehillä häiriöitä on enemmän kuin naisilla kaikissa ikäluokissa. Maksuhäiriöitä on eniten 25–44-vuotiailla miehillä.