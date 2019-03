Mäkilegenda Matti Nykäsen hautajaissaattue kerää lauantaina runsaasti yleisöä Jyväskylässä – "Matti oli tunnettu, tykätty ja arvostettu kotikaupungissaan"

Poliisi turvaa lauantaina noin kello 13 lähtevää hautajaissaattuetta, joka pysähtyy Laajavuoressa mäkilegendan kotimäen juurelle minuutiksi. Matti Nykäsen mäen huipulle tulee hautajaispäivänä suruliputus.

Mäkihyppylegenda Matti Nykänen siunataan haudan lepoon huomenna lauantaina Jyväskylässä. Yleisöä odotetaan paljon erityisesti siunauspaikan lähelle Taulumäkeen ja Laajavuoreen, jossa on Nykäsen oma hyppyrimäki.

– Arvioimme, että runsaasti ihmisiä tulee seuraamaan hautajaissaattuetta kadun varsille. Matti oli kuitenkin tunnettu, tykätty ja arvostettu henkilö kotikaupungissaan, Jyväskylän kaupungin viestintäjohtaja Helinä Mäenpää kertoo.

Matti Nykänen oli Jyväskylässä ja jyväskyläläisille ennen kaikkea mäkilegenda ja mäkihyppääjä, jonka urheilusaavutukset ovat kiistatta erittäin merkittäviä.

– On kuitenkin mahdotonta arvioida, mikä määrä ihmisiä liikkuu ja tulee paikalle, sillä Keski-Suomessa on parhaillaan menossa vielä hiihtolomakausi.

Toive yleisölle: Antakaa saattueelle vapaa tie

Poliisi valvoo ja ohjaa hautajaisliikenteen sujumista lauantaina, Sisä-Suomen poliisilaitos kertoo tiedotteessa.

– Omaisten ja poliisin kehotus on, että yleisö seuraa hautajaissaattoa katujen laidoilta eikä aja vain läheisille tarkoitetun hautajaissaattueen perässä. Julkisten liikennevälineiden käyttö on suositeltavaa. Poliisi ajaa saattueen alussa ja omaisten autojen lopussa.

– Kehotan yleisöä kunnioittamaan hautajaissaattueen ja omaisten yksityisyyttä ja antamaan saattueelle vapaan tien, sanoo järjestelyistä poliisissa vastaava komisario Juha Mäntynen.

Hautajaissaatto alkaa Jyväskylän vanhan hautausmaan kappelista Puistokadulta noin kello 13. Tilaisuuteen on kutsuttu vain Nykäsen lähimmät ihmiset, ja paikalla on järjestyksenvalvojia. He eivät päästä ylimääräisiä henkilöitä lähelle kappelia.

MTV3:n mukaan Nykänen saa polttohautauksen, ja uurna lasketaan lepoon Nykäsen Ensio-isän ja isoäidin viereen.

Saattue ei mene Jyväskylän keskustaan

Saattueen reitti ei mene Jyväskylän keskustan kautta, vaan se suuntautuu Palokan kautta Laajavuoreen.

Reitti on seuraava: Puistokatu – Taulumäki – Vanha Saarijärven tie – Prisman kiertoliittymä – Ruokkeentie – Laajavuori – (minuutin pysähdys) – Seppälänkangas.

Laajavuori on viimeinen paikka, jossa yleisö voi jättää jäähyväiset urheilusankarille. Saattue pysähtyy siellä minuutin ajaksi.

Poliisin mukaan Laajavuoressa alastulorinteen alueella on järjestyksenvalvojia, jotka osoittavat paikalle saapuneille paikan, josta voi kuvata. Poliisi kehottaa huomioimaan, että lähimmältä eli laskettelurinteen parkkipaikalta on matkaa hyppyrimäelle 400–500 metriä.

Laajavuoreen onkin hyvä saapua jo ennen kello yhtä. Poliisi muistuttaa, että muistotilaisuus on yksityinen, eikä sinne pääse sivullisia. Muistotilaisuuden paikkaa ei ole kerrottu julkisuuteen.

Matti Nykäsen mäen huipulle Laajavuoressa tulee hautajaispäivänä suruliputus.

Hautajaissaattue aiheuttaa joitakin katkoksia Jyväskylän liikenteessä noin kello 13:een asti. Poliisi ohjaa liikennettä iltapäivällä siihen asti, kunnes saatto on ohi eikä poliisille ole enää liikenteenohjaustarvetta. Tarkkaa päättymisaikaa ei pystytä etukäteen sanomaan.

Poliisi ei tiedota hautajaisiin liittyen enempää, koska kyseessä on yksityinen tilaisuus. Tarvittaessa poliisi tiedottaa vielä liikenteeseen liittyen lauantaina.

Muistokirja luovutetaan myöhemmin omaisille

Viestintäjohtaja Helinä Mäenpää korostaa, että Jyväskylässä toimitaan hautajaispäivänä omaisten tahdon ja toiveiden mukaan.

– Lähtötilanne oli se, että omaiset halusivat pitää tämän hiljaisesti. Matti Nykäsen mäen huipulle tulee hautajaispäivänä vielä suruliputus, jonka kaupunki järjestää, hän kertoo.

Muuta suruliputusta ei kaupunki lauantaina järjestä. Se on järjestänyt useita muistamisia jo aiemmin.

Kuolinpäivänä 4.2. Jyväskylässä oli suruliputus liikuntapaikoilla. Kaupunginjohtaja piti muistopuheen Matti Nykäsen oman kotiseuran Jyväskylän Hiihtoseuran mäkihyppytapahtumassa sunnuntaina 17.2. Siinä yhteydessä muistopuheen jälkeen oli hiljainen hetki.

Samana viikonloppuna Jyväskylän kaupunki avasi muistokirjan yhdessä Jyväskylän Hiihtoseuran kanssa. Se oli auki puolitoista viikkoa.

– Muistokirjaan on käyty paljon kirjoittamassa. Meillä on tarkoitus luovuttaa se mahdollisesti omaisille jossakin vaiheessa, Mäenpää kertoo.

Nykänen työskenteli vuosien ajan Jyväskylän kaupungin palveluksessa. Vuosina 1980–1988 hän toimi ulkoilualueen työntekijänä, vuonna 1988 mäkimestarina sekä vuonna 2012 liikuntapaikkatyöntekijänä.

Jyväskylän kaupungin edustajina siunaustilaisuuteen osallistuvat kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Suomen valtio kustantaa hautajaiset.

Nykänen kuoli 55-vuotiaana kotonaan Joutsenossa 4. helmikuuta.