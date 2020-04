Majoitus- ja ravintola-alan yritykset maksuvaikeuksissa jo ennen koronaa – "Ilmassa on merkkejä, ettei kysyntä voi palata koronaa edeltävälle tasolle kovin nopeasti"

Suomessa ravintola-alan hinta-laatusuhde on lounastarjontaa lukuun ottamatta kehno. Pieni on niiden ravintoloiden osuus, jotka eivät pääsääntöisesti lämmittele eineksiä. Hintaa sapuskalla kyllä on. Ravintola-alalle näyttää päätyvän yrittäjiä, joilla ei ole oikeasti ammattitaitoa. Haetaan tukusta jättipakkaukset valmiita salaatteja ja eineksiä ja tarjoillaan ne "ravintolaruokana". Valitettavasti paisuneen matkailun myötä trendi näyttää olevan sama koko Euroopassa.

Oulussa kaupungin keskusta on liikennejärjestelyillä näivetetty kuppilakeskittymäksi. Autiota tulee, kun niitä nyt kupsahtelee nurin. Toivottavasti toimintaa jatkavissa olisi sentään opittu pesemään käsiä ja muutamia muitakin asioita hygieniasta. Vielä helmikuun lopussa eräässäkin pitsapaikassa samoilla vihreillä hanskoilla onnistuivat niin pitsanleivonta, rahasta vastaaminen, puhelimen näplääminen, salaatin levittäminen kuin alekuponkien tutkiminen.