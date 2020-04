Utajärveläisen Tervakankaan Marjatilan yrittäjä Kalle Vimpari ei tiedä, kuka tilan mansikat ensi kesänä poimii. Viime vuosina poimintatyössä on ollut noin 25 ukrainalaista.

– Jo touko-kesäkuussa tarvitsisimme taimien istuttajia. Pakko tässä on valmistautua kauteen, mutta mitään varmuutta työvoimasta ei ole. Itsepoimintaa on markkinoitava, mutta kuka tietää, millainen tilanne on mansikoiden kypsyessä. Uskaltavatko asiakkaat tulla?