Maatalouden kausityö esillä virkamiesten "nyrkkiryhmän" keskusteluissa – kannustimia kotimaisen työvoiman palkkaamiseen valmistellaan kiireisesti

Nyt on aika korjata palkkakuoppa myös maataloudessa tessi on minimipalkka.

Kun hinnoittelee itsensa 11-15 euroa tunti saa sitten maaviljelijä miettiä ottaako vai antaako mansikat linnuille.

Kun on kysynta suurempi kuin tarjonta hinnatnousee näin on.

Maanviljelijä on vanhentunut määritelmä nykyään pitäisipuhua yrittäjistä koska viljely on täysin yritystoimintaa ,samat lainalaisuudet kuin muutkin yrittäjät tulisi ottaa käyttöön tähänkin ammattiryhmään.

Maanviljelijä käsitteellä helpompi pumpata valtiolta kansallisia tukia plus eu tuet,