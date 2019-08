Maaseudun Tulevaisuus: Lähes puolet suomalaisista vastustaa Välimerestä pelastettujen ottamista Suomeen – keski-ikäiset ovat kriittisimpiä

Nykyisen hallituksen linjaus on fiksuhko eli kuten tekstikin sanoi "Hallituksen linja on, että jatkossa Suomi pidättäytyy ottamasta vastaan sisäisesti siirrettäviä turvapaikanhakijoita, kunnes EU:ssa on sovittu väliaikaisesta sisäisten siirtojen järjestelystä".