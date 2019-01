Maarit Feldt-Rannan syöpä on uusiutunut – SDP:n kansanedustaja jää sairauslomalle

SDP:n kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta kertoo jäävänsä sairauslomalle kansanedustajan työstä.

Feldt-Ranta kirjoittaa verkossa julkaistussa tekstissään, että hänen mahasyöpänsä on uusiutunut. Aiemmin Feldt-Ranta on kertonut olevansa ehdolla kevään eduskuntavaaleissa, mutta uuden diagnoosin myötä hän jättää vaalit väliin.

– Huonoja uutisia on aina vaikea kohdata ja kertoa, mutta nekin kuuluvat elämään. Omalta kohdaltani ikävä uutinen on, että mahasyöpäni on uusiutunut, Feldt-Ranta kirjoittaa.

Hän sairastui mahasyöpään ensimmäistä kertaa vuonna 2009, noin pari vuotta sen jälkeen, kun hänet valittiin ensimmäistä kertaa eduskuntaan.

Hän on kertonut sairastumisestaan julkisuudessa avoimesti. Syöpä on myös kerran aikaisemmin uusiutunut, mutta hän on molemmilla kerroilla toipunut sairaudesta.

– Nämä eivät ole jäähyväiset, vaan viesti siitä, että siirryn nyt uuteen, yksityisempään ja rauhallisempaan elämänvaiheeseen, hän kirjoittaa tuoreessa tekstissään.



Valittiin eduskuntaan 2007

Maarit Feldt-Ranta valittiin Uudenmaan vaalipiiristä eduskuntaan vuonna 2007. Nykyinen eduskuntakausi on hänelle kolmas.

50-vuotias Feldt-Ranta on pyrkinyt myös Sdp:n presidenttiehdokkaaksi vuonna 2017. Tuolloin puolue valitsi ehdokkaakseen Tuula Haataisen. Feldt-Ranta on myös toiminut Ylen hallintoneuvoston jäsenenä.

Sdp:n puheenjohtajan ensimmäinen sijainen, varapuheenjohtaja Sanna Marin kirjoittaa Twitterissä, että puolueen sisällä ollaan "surullisia ja järkyttyneitä" Feldt-Rannan sairastumisen vuoksi.

– Ajatuksemme ovat Maaritin ja hänen läheistensä luona. Toivomme kunnioitusta hänen ja hänen perheensä yksityisyyttä kohtaan, Marin toteaa.

Feldt-Ranta on SDP:n toinen varapuheenjohtaja.