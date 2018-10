"Maanantaisin lapset syövät kouluissa enemmän" - monille lapsille on pakattu tänään eväät mukaan, kaikkialla lakko ei juuri vaikuta koulujen arkeen

Monissa kunnissa tehdään tänään poikkeusjärjestelyitä esimerkiksi koulujen ja päiväkotien ruokailuissa, sillä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL järjestää poliittisen lakon. Lakko kohdistuu valituissa kunnissa siivoukseen, kiinteistöhuoltoon, ruokapalveluihin sekä liikunta- ja kulttuuritoimeen.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolaisen mukaan Helsingin kaupungin kouluissa ja päiväkodeissa ruokailu sujuu tiettävästi tänään suunnitelmien mukaan.

- Uskon, että olisin saanut tiedon, jos jotain poikkeavaa olisi tapahtunut, Pohjolainen kertoo.

Suurimmassa osassa kouluja ja päiväkoteja tarjotaan ruoka normaalisti. Osassa puolestaan tarjotaan eväslounas, johon sisältyy muun muassa ruisleipää ja jogurttia. Ainoastaan erityisruokavalioisille lapsille oli pyydetty tuomaan eväät kouluihin ja päiväkoteihin.

Pohjolaisen mukaan syysloma vaikeutti organisointia, sillä myös henkilöstö oli lomalla.

- Maanantai on vielä yleensä sellainen päivä, että varsinkin kouluissa lapset syövät enemmän.

Huomiseen asti kestävän lakon vaikutukset vaihtelevat. Esimerkiksi Jyväskylässä ja Turussa vanhempia on pyydetty pakkaamaan lapsilleen eväät mukaan, toisaalla lakko ei taas juurikaan vaikuta koulujen ja päiväkotien arkeen.

Moni lapsi jää Oulussa pois päiväkodista jo koulujen syysloman vuoksi

Oulussa koulujen syysloma helpottaa lakon vaikutuksia, kertoo varhaiskasvatusjohtaja Ulla Rissanen Oulun kaupungista.

- Koulut ovat kaikki suljettu, ja päiväkodeissakin on lapsia vähemmän kuin tavallisesti.

Oulun kaupunki on tiedotteessa pyytänyt, että vanhemmat harkitsisivat lapsen hoidon järjestämistä maanantaina ja tiistaina muulla tavoin kuin päiväkodissa, jos se on mahdollista. Rissasen mukaan päiväkotilapsista on syysloman aikaan poissa yleensäkin 30-50 prosenttia. Hänellä ei aamulla ollut tietoa siitä, onko lapsia jäänyt lakon takia pois hoidosta.

Hoidossa olevien ei kuitenkaan tarvitse turvautua eväisiin. Rissanen kertoo, että ruuantoimittaja Oulun Serviisi on luvannut toimittaa päiväkoteihin lämpimän ruuan, joka syödään kertakäyttöastioilta. Myös erikoisruokavaliot pitäisi olla huomioitu, koska nämä annokset tulevat joka tapauksessa isolta keskuskeittiöltä lasten nimillä varustettuina. Ruokalistassa on kuitenkin huomattavia muutoksia.

"Nyt ei enää jaksettu vain jupista ja sihistä"

Lakossa on 10 000 Julkisten ja hyvinvointialojen liiton jäsentä. Lakolla vastustetaan hallituksen aikeita heikentää irtisanomissuojaa alle kymmenen työntekijän yrityksissä.

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine muistuttaa, että lakkoon ei lähdetty kevein perustein.

- Nyt ei enää jaksettu vain jupista ja sihistä siellä kattilan ja mopin ääressä vaan haluttiin näyttää maan hallitukselle, että nyt riittää, Niemi-Laine sanoo.

Hän muistuttaa, että lakkokohteet on valittu niin, ettei kenenkään henki tai terveys ole vaarassa.

Niemi-Laine sanoo, että JHL on saanut paljon tukea lakolleen, vaikka maan hallitus on sitä julkisuudessa kritisoinut.

- On ymmärretty, että nyt on oikea paikka ja naisillakin on oikeus tällaisissa tehtävissä ottaa kantaa.

Irtisanomissuojan heikentäminen iskisi Niemi-Laineen mukaan erityisesti naisvaltaisiin aloihin, sillä niiden työehtosopimuksissa ei ole yhtä vahvoja irtisanomiskirjauksia kuin monella miesvaltaisella alalla on.

JHL ei ole ainoa liitto, joka on lakossa tällä viikolla.

Teollisuusliitto on ilmoittanut lakoista puutuote- ja erityisaloilla eli muun muassa sahoilla ja vaneritehtailla torstaista lauantaihin puoleenyöhön asti. Lakossa on noin 7 000 työntekijää ja yhteensä noin 90 toimipaikkaa eri yrityksistä.