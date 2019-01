Maalaiskana Henriettan kananmuna valloittaa sosiaalisessa mediassa – kuva kerännyt jo yli 40 miljoonaa tykkäystä

Alle kaksi viikkoa sitten julkaistu kuva on rikkonut Instagramin suosituimman kuvan ennätyksen. Tutkija pitää hienona asiana, että miljoona ihmiset tykkäävät yksinkertaisesta kananmunasta.

Kuva tavallisesta kananmunasta on rikkonut Instagramin tykätyimmän kuvan ennätyksen. Se on suositumpi kuin yksikään kissan, jalkapalloilija Cristiano Ronaldon tai laulaja Taylor Swiftin kuva.

Tiistaina iltapäivällä ruskea tuiki tavallinen kananmuna oli kerännyt yli 40 miljoonaa tykkäystä.

Kuvan yhteydessä on teksti:

– Tehdään yhdessä uusi maailmanennätys ja Instagramin suosituin päivitys, jolla rikotaan nykyinen Kylie Jennerin ennätys (18 miljoonaa). Me teemme sen.

Päivityksen julkaisi 4. tammikuuta nimimerkki EGG GANG.

Kananmunainnostus ei ole jäänyt yhden munan varaan, vaan Instagramissa on puhjennut varsinainen kananmunailoittelu. Instagramiin on luotu lukematon määrä vastaavanlaisia, kananmunaan viittaavia nimimerkkejä sekä valtavasti päivityksiä, joissa kananmunat saavat mitä eriskummallisempia esitystapoja.

Instagramin edellinen tykkäysennätys oli yhdysvaltalaisen televisiopersoonan ja mallin Kylie Jennerin hallussa. Ennätyspäivityksessään hän ilmoitti lapsensa syntymästä 6. helmikuuta vuonna 2018. Se on kerännyt yli 18 miljoonaa tykkäystä.

Perinteisen median vetoapu lisää someilmiöiden suosiota

Helsingin yliopiston verkkojulkisuuden tutkija Salla-Maaria Laaksonen suhtautuu iloisella mielellä kananmunan maailmanvalloitukseen.

– Aika siistiä, että 40 miljoonaa ihmistä tykkää kananmunasta, Laaksonen naurahtaa.

Hänellä on myös selvä käsitys, mistä ilmiössä on kyse.

– Tässä yritetään tehdä sitä, mitä kaikki muutkin haluavat tehdä tällä hetkellä verkkojulkisuudessa eli rakentaa jotain, joka lähtee viraaliksi. Rakentaa aikamme iso tarina.

Kananmunatapauksessa ei ole kyse varsinaisesta viraalista, koska Laaksosen mukaan tässä metsästetään tykkäyksiä. Viraali on internetissä suosittu ja nopeasti leviävä viesti tai ilmiö, joka leviää, kun ihmiset jakavat sitä eteenpäin.

Laaksosen mukaan valtavaan somesuosioon tarvitaan usein myös perinteisen median tai isojen somejulkkisten vetoapua.

– Isoille viraali-ilmiöille on tyypillistä, etteivät ne yksin somessa pysty nousemaan tällaisiin mittasuhteisiin. Perinteinen media poimii jutun jossain vaiheessa ja oletan, että jostain löytyy otsikko: Tämä kananmuna yrittää päästä maailman tykätyimmäksi instakuvaksi – katso kuvat.

Viraaleita luodaan usein rahan voimalla

Laaksonen arvelee, että kananmunailmiö on saanut alkuna puhtaasta vitsistä. Sen takana saattaa kuitenkin olla myös jonkinlaista sosiaalisen median turhamaisuuden kyseenalaistamista.

Tutkija muistuttaa, että nykyään viraalien luomiseen käytetään myös rahaa. Tykkäyksiä tai katselukertoja voi ostaa internetin kautta. Esimerkiksi Instgram-päivitykselle voi ostaa 1 000 tykkäystä yhdeksällä yhdysvaltain dollarilla.

– Jos haluaa tehdä todella suositun Youtube-videon, jotkut markkinatoimistot ohjeistavat, että ensimmäinen askel on ostaa Kiinasta katsomiskertoja, Laaksonen muistuttaa.

Hän mainitsee, että kananmunailmiönkin taustalla voi olla ostettua levittämistä etenkin, kun nykyään kaikista suurimmat globaalit internetilmiöt ovat usein kaupallisia.

– Toivottavasti ihan tavallinen kananmuna onnistuu nousemaan isoksi jutuksi ilman kiinalaisia ostoksia.

"Henrietta"-kana löytyi Britannian maaseudulta

Maailman media on jo tarttunut aiheeseen, ja yhdysvaltalainen Buzzfeed News tavoitti mysteerisen EGG GANG -nimerkin haltijan valottamaan kananmunapäivitystä.

Tilin luoja kertoi, että tilin todellinen haltija on Henrietta-niminen kana Britannian maaseudulta. "Henrietta" kieltäytyi puhelinhaastattelusta, mutta sähköpostiin hän suostui vastaamaan.

"Henrietta" kertoi Buzzfeed Newsin mukaan, että hän päätti luoda tilin aloitettuaan tipattoman tammikuun ja luettuaan uutisen Instagramin suosituimmista päivityksistä ja Kylie Jennerin ennätyspäivityksestä.

– Näin tämän haasteena. Se ei ollut mitenkään henkilökohtaista, "Henrietta" kertoo.

"Henriettan" mielestä päivityksestä on tullut valtavan suosittu, koska "muna on voimakas". Hän myös kertoi, että munan nimi on Eugene. Vegaaneille hän halusi muistuttaa, ettei aio syödä munaa.