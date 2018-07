Maakotkilla niukasti ravintoa - vähemmän onnistuneita pesintöjä kuin viime vuonna

Maakotkien pesintätulos on jäänyt heikoksi, kertoo Metsähallitus. Syynä tähän on maakotkien huono ravintolatilanne. Erityisesti kanalintuja on riittänyt niille ravinnoksi vain vähän.

Kesän pesätarkastuksissa on havaittu 380 asuttua maakotkareviiriä. Onnistuneita pesintöjä on 86. Se on hieman vähemmän kuin viime vuonna, jolloin onnistuneita pesintöjä havaittiin 94.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana onnistuneita pesintöjä on ollut eniten vuonna 2011, jolloin niitä oli yli sata enemmän kuin tänä vuonna. Metsähallituksen mukaan pesintätulosten vaihtelu on maakotkalla normaalia.

Maakotkien reviireistä noin 90 prosenttia on poronhoitoalueella. Metsähallituksen mukaan maakotkat ovat leviämässä etelää kohti, sillä viidestä uudesta reviirialueesta neljä löytyi levinneisyyden eteläosasta.