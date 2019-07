Maailman ylikulutuspäivä on tänään – "Luonnonvarojen käyttöä on vähennettävä nopein keinoin", sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri

Suomalaiset on kovia ruoskimaan itseään. Tai no politikot tätä harrastavat, mutta kansan laajalla tuella. Menkääpä mihin muuhun maahan vain, niin harvassa on kaiken kattava jätehuolto, miltei täydellillisen puhdas ilma ja vesistöt, kuten Suomessa.

Mutta jatkakaa vain itsenne ruoskimista. Minä ainakaan en ko leikkiin ala!