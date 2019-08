Maailmalla yritetään horjuttaa oikeusvaltiota – Korkeimman oikeuden uutta presidenttiä Tatu Leppästä viime aikojen ilmiöt mietityttävät

Suurin ongelma meillä on se, että ei ole minkäänlaista jälkivalvontaa. Oikeuskansleri ja oikeusasiamies puuttuvat vain pikku juttuihin. Isot rikokset varsinkin poliitikoiden intressissä olevat jäävät tutkimatta. Tämä koskee poliisia, syyttäjiä ja valtakunnansyyttäjää. Meille uskotellaan, että meillä on riippumaton oikeuslaitos. Se taas riippuu tapauksesta ja intressiedusta! Näin se vaan on. Juhlapuheita piisaa. Käytäntö on toinen.