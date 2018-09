Maahanmuuttovirasto tekee taas päätöksiä afganistanilaisista turvapaikanhakijoista – lapsiperheitä ei palauteta Kabuliin

Maahanmuuttovirasto jatkaa afganistalaisia koskevien turvapaikkapäätösten tekemistä.

Maahanmuuttovirasto ei edellytä lapsiperheiden pakenevan Afganistanissa maan sisäisesti Kabuliin.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n tuoreen linjauksen mukaan sisäinen pako Kabuliin ei ole yleisesti mahdollista.

Myös Maahanmuuttoviraston mukaan Kabulin yleiset olosuhteet sisäisen paon kannalta ovat heikentyneet. Virasto on päivittänyt linjaustaan siten, että sisäistä pakoa Kabuliin harkitaan tapauskohtaisesti ainoastaan, jos hakijoina ovat terveet ja työkykyiset naimattomat miehet sekä työikäiset, terveet ja lapsettomat avioparit, joilla on turvaverkko Kabulissa.

Maahanmuuttovirasto on päivittänyt tällä viikolla päätöskäytäntöään afganistanilaisista turvapaikanhakijoista, koska UNHCR julkaisi elokuun lopussa heitä koskevat uudet linjaukset.

UNHCR:n linjaukset eivät velvoita virastoa suoraan, mutta ne otetaan huomioon kansallisen ohjeistuksen valmistelussa.

Maahanmuuttoviraston päätöskäytäntö muuttuu siinä, miten sisäisen paon mahdollisuutta Kabuliin arvioidaan. Sisäisellä paolla tarkoitetaan, voiko hakija asettua asumaan muualle kotimaassaan, jos häntä uhkaa kotialueellaan vaino tai vakava haitta.

Tällä hetkellä Maahanmuuttoviraston päätöstä turvapaikan saamisesta odottaa noin 760 afganistanilaista.

Ylijohtaja Jaana Voipio ei osaa sanoa, kuinka suurta osaa hakijoista uudet linjaukset koskevat.

– Missään tapauksessa enemmistöstä ei puhuta ollenkaan.

Joillekin alueille voi palata

UNCHR:n mukaan turvallisuustilanne kaikkialla Afganistanissa ei ole niin vaikea, että kaikki maahan palaavat olisivat vaarassa joutua aseellisen väkivallan kohteeksi.

Samaa mieltä on Maahanmuuttovirasto.

– Kun joku tulee Afganistanista, se ei automaattisesti oikeuta kansallissuojeluasemaan. Sellainen se tilanne ei siellä ole, Voipio sanoo.

Afganistanissa on kuitenkin alueita, jotka luetaan yhä äärimmäisen väkivallan alueiksi.

Kenenkään ei edellytetä palaavan tällä hetkellä Helmandin maakuntaan, Uruzganin piirikuntiin Tirin Kotiin, Dehrawudiin ja Choraan, Nangarharin maakunnan eteläisiin piirikuntiin Achiniin, Kotiin, Nazyanin, Chaparharaan, Bati Kotiin, Pachir wa Agamiin, Khogianiin ja Deh Bala/Haska Minaan ja Kandaharin maakunnan piirikuntiin Ghorakiin, Khakriziin, Maiwandiin, Nishiin ja Shah Wali Kotiin.

Voipion mukaan turvapaikanhakijoiden keskuudessa on yleensä tiedossa, mille alueille heitä ei palauteta.

Neljäsosa saanut kielteisen päätöksen tänä vuonna

Tänä vuonna turvapaikkahakemuksen on jättänyt noin 175 afganistanilaista. Päätöksen saaneista hakijoista noin 63 prosenttia on saanut myönteisen päätöksen ja noin 25 prosenttia kielteisen.

Osa hakemuksista on rauennut tai jätetty tutkimatta esimerkiksi sillä perusteella, että hakija on hakenut aikaisemmin turvapaikkaa toisesta EU-valtiosta, joka on velvollinen tutkimaan turvapaikkahakemuksen.