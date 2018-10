Maahanmuutto väheni viime vuonna lähes kymmeneksen

Harmittavan kalliiksi tulee kotouttaa ja kouluttaa nämä kaikki köyhistä maista elinkeinon perässä tulevat ja siitä huolimatta he tulevat todennäköisesti sijoittumaan matalapalkka-alalle vaikka useasti kuulee puhutaan irakilaisista lääkäreistä. Jos oikeasti olisi työvoimapula ja haluttaisiin maahanmuuttajia heitä haettaisiin lentokoneella valtion toimesta, mutta nykyisin suurin osa on alle 30 vuotiaita miehiä jotka pakenevat köyhyyttä. Matalapalkka-aloille sijoittuvat eivät ikinä tule maksamaan niin paljon veroja että heidän ottaminen olisi kannattavaa. Miksei Suomi voisi erikoistua ottamaan Lähi-idän maista pelkkiä naisia koska siellä naisten oikeudet ovat 500 vuotta jäljessä länsimaita. Lisäksi naisten rikollisuus(missä tahansa valtiossa) on huomattavasti pienempi miehiin verrattuna. 24 000 ulkomaalaista viime vuonna on huomattava määrä ja rahaa menee älytön määrä ja sen takia valtio leikkaa köyhiltä ja vanhuksilta, mutta asiahan on tietysti tabu josta ei saa puhua.