Ei se Maanviljelys minun mielestä kullan vuolemista ole. Tuossa naapurissa on suhteellisen iso maatila. Emännännällä on lisäksi lemmikki eläin kauppa ja isäntä tekee sivuhommina kiinteistöhuoltotöitä ja talvella aurailee lumia. Saavat kyllä tukiakin kun muuten ei mitenkään kannattaisi. Eivät mitenkään leveää elämää elä aina ovat kiinni töissä. Mutta kenestä siitä saa helppoa rahaa niin eikun kokeilemaan. Suomessa on nyt paljon kannattamattomina lopetettuja maatiloja niin voi ostaa vaikka ensin yhden.