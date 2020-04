Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa haettavaksi 1,2 miljoonaa euroa valtionavustuksia erityisen tuen tarpeessa olevien ruoka-apuun. Avustuksia voivat hakea yleishyödylliset yhteisöt, järjestöt tai säätiöt 15. huhtikuuta mennessä.



Avustukset on tarkoitus myöntää yhdelle tai useammalle kolmannen sektorin toimijalle.



Ruoka-avun jakaminen on muotoutunut järjestöjen vakiintuneeksi toiminnaksi, joka tavoittaa arviolta 20 000—25 000 henkilöä viikoittain.



Ruoka-apua saaneet ovat pääasiassa perusturvaetuuksien varassa eläviä ja heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Ruoka-avun jakajien arvion mukaan avun tarvitsijoiden määrä on lisääntynyt ja laajentunut koskemaan myös niitä henkilöitä, joilla on esimerkiksi äkillisen työttömyyden aiheuttamia taloudellisia ongelmia.

Huhtikuun alussa avautuu myös koronavirustilanteeseen liittyvä ylimääräinen STEA-avustusten haku vuodelle 2020.



Avustuksia kohdennetaan kahteen uuteen hankekokonaisuuteen: psykososiaalisen tuen ja kansalaisneuvonnan digitaalisten palveluiden laajentamiseen sekä haastavassa elämäntilanteessa ja syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden ja perheiden arjen auttamiseen ja psykososiaaliseen tukeen.



Vuonna 2020 myönnettävien ylimääräisten STEA-avustusten määrä on yhteensä noin 5 miljoonaa euroa.