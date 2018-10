Luvassa lisää lakkoja ja mielenilmauksia – PAM päätti useista toimista irtisanomiskiistassa, koskee yli 50 000 suomalaista

Kepulaiset taas heikoilla jäillä! On se kyllä uskomattoman typerää sakkia hallituksessa. Aina ollaan heikentämässä heikompiosasten oloja! No, yleislakkohan siitä tulee ja syyllinen on hallitus! Hienoa että porukasta löytyy vielä yhteishenkeä, jottei tämä älytön sanelupolitiikka iske silmille!