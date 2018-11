Olen saanut hyvinkin huonoa hoitoa ihan viime aikoinakin. Kävin sydänvaivojen takia syyskuussa tk:ssa eikä vieläkään ole tullut kutsua keskussairaalasta angiografiaan eli varjoainekuvaukseen. Lähete on laitettu. Vuosia sitten lihoin pitkän ajan, ääni meni välillä pois ja iho kuivui korpuksi. 3 v. kesti havaita kilpirauhasen vajaatoiminta. Sinä aikana oli käynyt erikoislääkärillä ja lukemattomia kertoja tk:ssa. Sen jälkeen on tullut vaikka mitä kun lihominen vaikutti verenpaineeseen, sokeriaineenvaihduntaan jne. Kaikki vaan kehottivat laihduttamaan, laihduttamaan vaikka lihoin koko ajan sen kummemmin mässäilemällä. Kyllä se monella tasolla voi olla huonoa hoitoa kun astmaa mietittiin puoli vuotta kun yskin ja yskin. Todella vaikealta tuntui avun saaminen vaikka juuri ja juuri edes ääni kulki. Liian paljon elämästäni on mennyt odotushuoneessa istumiseen ja turhiin käynteihin lääkäreissä. Ei ole tehokasta eikä mitenkään luotettavaa täällä hoito. Onneksi olen synnyttänyt lapseni ja on jo lapsenlapsikin ettei tarvitse taksissa synnyttää. Pitkän matkat synnytyssairaaloihin niillä alueilla joilla lapsia halutaan eniten on kyllä melkein konkurssi Suomelle ja vielä naisihminen siellä paasaamassa miten on hyvä näin. En usko , helppo tehdä tyhmiä päätöksiä kun ei itse siitä kärsi kuin vanhana kun ei hoitaja tule kovin äkkiä vaihtamaan sitä vaippaa.