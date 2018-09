Luopuvat kansanedustajat jättävät saappaita nuorten täytettäviksi – pieni sukupolvenvaihdos voi olla edessä

Meidän on saatava perustuslakiin muutos. Maksimimäärä kausia eduskunnassa voi olla kaksi. Siellä ei voi enää tulevaisuudessa olla ensimmäistäkään niin sanottua elämäntapapoliitikkoa. Tuollainen on uhka demokratialle että vanhat juntat siellä pitävät vuosikymmenestä toiseen omia kuppikuntiaan joihin ei niin vain uusia tulokkaita edes oteta. Eli jatkossa kaksi kautta max ja paikka on vapautettava uusille edustajille perustuslain määräyksestä. Tulevaisuutemme on kuin onkin upea.