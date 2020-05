Luontokeskukset sekä vuokra- ja autiotuvat avautuvat retkeilijöille kesäkuun alussa – omaa telttaa tai riippumattoa kuitenkin suositellaan

Metsähallituksen Luontopalvelut avaa luontokeskukset, perinnetilat sekä varaus-, vuokra- ja autiotuvat kesäkuun alusta lähtien. Metsähallitus avaa myös tiedekeskus Pilkkeen Rovaniemellä samoin periaattein.

Vuokra- ja varaustupien varausjärjestelmä avataan viimeistään 27. toukokuuta, jolloin tupavarauksia voi tehdä kesäkuun alusta eteenpäin ja myös vuodelle 2021.



Metsähallitus selvittää toukokuun aikana, onko syytä rajata tupien sallittua henkilömäärää peruskapasiteettia pienemmäksi, jotta turvallisuus säilyy.



Kansallispuistoissa ja muilla luontokohteilla saa järjestää alle 50 hengen opastuksia ja tapahtumia. Tuli- ja taukopaikat ovat avoinna normaalisti. Perinnetiloilla opastus pidetään lähtökohtaisesti ulkona, ja sisätiloihin tutustuminen tapahtuu omatoimisesti.

Asiakaspalvelupisteiden turvallisuutta varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen kautta. Kokoontumisrajoitukset otetaan järjestelyissä huomioon.



Luontokeskusten kahvila- ja ravintolatoiminnasta vastaavat yksityiset yritykset. Metsähallitus ei kuitenkaan edellytä tiloissaan toimivia kahvila- ja ravintolayrityksiä avaamaan toimintaansa, jos turvamääräysten edellyttämät järjestelyt vaikeuttavat niiden toiminnan kannattavuutta.



Osa luontokeskusten ravintoloista ja muista Metsähallituksen kohteilla toimivista yrityksistä on jo aiemmin harjoittanut take-away myyntiä, joka on toiminut hyvin. Tämä toiminta todennäköisesti jatkuu kesälläkin.

Piittaamaton käytös luonnossa lisääntynyt



Koronaepidemian vuoksi ihmiset ovat liikkuneet paljon luonnossa.

– Luontoon halutaan mennä nimenomaan luontoarvojen takia. Viime aikoina on ollut nähtävissä, että ne voivat olla vaarassa piittaamattoman käytöksen takia. Tarvitsemme vastuullisuutta myös siksi, ettei virus pääse leviämään tuvilla, taukopaikoilla ja luontokeskuksissa, sanoo luontopalvelujohtaja Timo Tanninen.



Hygienian ja siisteyden merkitys retkeillessä korostuu entistä enemmän. Metsähallitus ei voi esimerkiksi taata maastossa sijaitsevien tupien hygieenisyyttä, sillä retkikohteiden tupien siisteys on pääosin niiden käyttäjien varassa. Siksi oman teltan tai riippumaton mukaan ottaminen on hyvä ajatus yönyli-retkille.



Samoin tuli- ja taukopaikoilla tulee huolehtia turvaväleistä ja hygieniasta.