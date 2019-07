Luonnonsuojeluliitto kampanjoi Saimaalla kalaverkoista luopumiseksi – kalastajilta saadut kalaverkot päätyvät alushousujen materiaaliksi

Suomen luonnonsuojeluliitto järjesti heinäkuun alussa Etelä-Savon Puumalassa Vaihda verkot katiskaan -tapahtuman, jossa Saimaan alueen vapaa-ajankalastajat luovuttivat pois vanhoja kalaverkkojaan.

Verkoistaan luopuneet kalastajat saivat vastineeksi saimaannorpalle turvalliseksi suunniteltuja katiskoja. Luonnonsuojeluliitto kertoo, että sekä verkkoja että katiskoja oli tapahtumassa ennätysmäärä.

Luonnonsuojeluliitto halusi saada käytöstä poistettujen verkkojen materiaalin uusiokäyttöön ja se päätti lahjoittaa verkot alusvaateyritys The other danish guylle. Yrityksen housuissa käytetään kangasta, joka on valmistettu muoviroskasta ja hylätyistä kalaverkoista.

– Tämä on hieno juttu. Toisin kuin saimaannorppa, me emme huku verkkoihin, me pääsemme niistä eroon. Suurin osa käyttämästämme materiaalista tulee valtameristä, mutta tehdään kotivesien hyväksi se mitä voidaan, The other danish guyn toimitusjohtaja Tommi Lähde kommentoi lahjoitusta.

Suomen luonnonsuojeluliitto kehottaa Saimaan kalastajia vaihtamaan kalaverkkonsa katiskoihin saimaannorppien verkkokuolemien ehkäisemiseksi. Kalanpyydykset ovat saimaannorpan suurin yksittäinen kuolinsyy. Verkkokalastusta rajoitetaan saimaannorpan elinalueilla kevätaikaan.

Saimaannorppien kuuttien verkkokuolemat ovat puhuttaneet kuluneen kesän aikana Suomessa. Metsähallitus kertoi neljän kuutin verkkokuolemasta eri puolilla Saimaata heti verkkokalastusrajoitusten päätyttyä kesäkuun lopussa.

Heinäkuun alussa käynnistetty kansalaisaloite verkkokalastuksen estämiseksi norppien elinalueella sai kahden päivän aikana täyteen eduskuntakäsittelyyn tarvittavat 50 000 nimeä.

Vaihda verkot katiskaan -tapahtumia on järjestetty eri puolilla Saimaata vuodesta 2008 lähtien.