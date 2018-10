Lumityöt ja hiihto voivat johtaa sydänperäiseen äkkikuolemaan, kertoo oululaistutkimus – vaaravyöhykkeessä ovat keski-iän ylittäneet miehet

Nämä jutussa mainitut asiat voisivat olla minun sanomaani. Ei sydäntä liikaa kannata rasittaa, eikä sen sietokykyä kannata sydänkohtauksen ja sitä mahdollisesti seuraavan kuoleman uhalla mitata, mutta jos sydäntä rasittavaa liikuntaa haluaa harrastaa, on sitä syytä harrastaa kohtuudella, eikä veren maku suussa ja on muistettava, että kaiken A ja O on riittävä lepo, sillä väsymys on elimistön rasitustila jo itsessään, jolloin suositeltavaa on korkeintaan kevyt kävely tai vastaavanlainen kevyt liikunta. Lepo on parasta lääkettä sydämelle, joten muistakaa levätä riittävästi ja syökää (välillä) kasviksia.