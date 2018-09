Paikallisen ilmailukerhon lennonopettaja saattaa osin omaksikin yllätyksekseen opettaa jatkossa lukiolaisryhmille vaikkapa ilmailun teoriaa.

Lentoyhtiöiden etujärjestöt ja lentokoneiden valmistajat ovat jo vuosien ajan varoittaneet maailmanlaajuisesta lentäjäpulasta tulevaisuudessa.

Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA ennustaa lentomatkustuksen tuplaantuvan kahdessa vuosikymmenessä. Matkustajakoneiden valmistajat, etunenässä Airbus ja Boeing, ovat arvioineet että samassa ajassa tarvitaan puoli miljoonaa uutta pilottia ja vielä sitäkin useampia uusia mekaanikkoja lentokoneita huoltamaan.

Suomessa kourallinen lukioita on tarttunut haasteeseen. Esimerkiksi Kokkolan suomalaisessa lukiossa aloitetaan tänä syksynä teoriaopinnot PPL-lentolupakirjan suorittamista varten.

Sata tuntia teoriaa, 45 lentotuntia

Yksityislentäjän lentolupakirjan (PPL) suorittanut henkilö on opiskellut ilmailun teoriaa sadan tunnin ajan ja lentänyt 45 lentotuntia, joista kolmasosan lennonopettajan kanssa ja loput itsenäisesti. Teoria- ja lentokoulutuksen jälkeen tentitään Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin teoriakokeet ja suoritetaan lentokoe tarkastuslentäjän seurassa.

Ehtona lentolupakirjan saamiselle on myös, että läpäisee terveystarkastuksen.

– Yksityislentäjän lupakirjaan vaaditut teoriaopinnot ovat lukiolaisille maksuttomia, sen sijaan lentotunnit sekä lääkärintarkastuksista ja Trafin tenteistä koituvat kustannukset jäävät opiskelijan maksettaviksi, Kokkolan suomalaisen lukion johtava rehtori Markku Anttila kertoo.

Jo aiempina vuosina ainakin Vääksyn yhteiskoulun, Pudasjärven, Lopen ja Espoon lukiot sekä Kruunupyyn ruotsinkielinen lukio yhdessä Pietarsaaren lukion kanssa ovat tarjonneet eritasoisia ilmailualan opintoja opiskelijoilleen.

Pudasjärven lukio maksaa lentokoulutuksen

Käytännön opetuksesta eri paikkakunnilla vastaa yleensä paikallinen ilmailukerho tai lähiseudulla toimiva kaupallinen ilmailualan yritys.

– PPL-lupakirjan suorittaminen jo lukiossa on mielestäni aivan loistava startti kohti ammattilentäjän työtä. PPL on ensimmäinen lentolupakirja, jota on ylipäätään mahdollista myöhemmin laajentaa erilaisiin alan tehtäviin sopivaksi, Kokkolan ilmailukerhon puheenjohtaja Ari-Jukka Luomaranta sanoo.

Pudasjärven lukio on toistaiseksi ainoa Suomessa, joka on sitoutunut maksamaan opiskelijoilleen niin teoriatunnit kuin lentokoulutuksen harrastelentäjän UPL-lentolupakirjan suorittamiseksi.

– Meillä käynnistyi nyt toinen vuosi kolmivuotista kokeilua, jonka aikana 25–30 opiskelija suorittaa ultrakevytlentäjän tai purjelentäjän lentolupakirjan. Kysyntä on ylittänyt kaikki odotukset, joten on hyvin mahdollista että ilmailulinja jatkaa myös tulevaisuudessa, Pudasjärven lukion rehtori Mikko Lumme sanoo.

Tavoitteena kova pohja jatko-opintoihin

Suomessa pisimpään yhtäjaksoisesti toiminut ilmailualan opintoja painottanut lukio sijaitsee Asikkalassa. Vääksyn yhteiskoulun lukiossa ilmailuala on nivoutunut osaksi monia muita aineita jo yli kymmenen vuoden ajan ja joka kolmas lukiolainen opiskelee ilmailulinjalla.

– Meillä tavoitteena ei ole lentolupakirjan suorittaminen, vaan mahdollisimman kova pohja ilmailualan jatko-opintoihin. Pyrimme siihen, että ilmailulinjalaiset oppivat ymmärtämään alaa laajasti, oli kyse sitten ihmisen käytöksestä tai fysiologiasta, lentokoneen tekniikasta tai vaikkapa sääilmiöistä, Vääksyn Yhteiskoulun lukion opinto-ohjaaja Pirjo Ala-Hemmilä kertoo.

Espoon lukioiden yhteisellä ns. kurssitarjottimella on kaksi ilmailuun liittyvää vaihtoehtoa, joista etenkin laajasti ilmailua käsittelevä kurssi on ollut suosittu.

– Haukilahden lukioon kerääntyy opiskelijoita kaikista Espoon lukioista, ja vuosittain kurssille osallistuu parikymmentä lukiolaista. Yleispätevä ilmailualan kurssi on ollut hyvä konsepti, sillä se esittelee alan monipuolisia työllistymismahdollisuuksia, lukion rehtori Pekka Piri kertoo.

Espoossakin toisena ilmailuun liittyvänä kurssivaihtoehtona on mahdollisuus suorittaa yksityislentäjän PPL-lupakirja.

– Kun ilmailun kurssille osallistujia joudutaan karsimaan, niin lentolupakirjan on näiden vuosien aikana suorittanut vain muutama opiskelija. Olemme sitä kieltämättä vähän ihmetelleet, mutta oletettavasti siinä hinta tulee vastaan. Lukiohan ei maksa lentolupakirjan suorittamiseen vaadittavia teoria- tai lentotunteja, vaan ne tehdään omalla kustannuksella, Piri arvelee.

PPL-lupakirja on vasta ensimmäinen askel kohti ammattilentäjän uraa. Ammatti-ilmailuun oikeuttavat lupakirjat suoritetaan jatko-opintoina alan koulutusorganisaatioissa, esimerkiksi Suomen Ilmailuopistossa Porissa tai Patria Pilot Trainingin koulutuksissa Pirkkalassa.