Lukioon uppoaa noin 2 600 euroa – Kysyimme, miksi lukiokirjat vaihtuvat niin tiuhaan

Lukiolaiset ovat taas aloittaneet lukuvuotensa. Moni harmittelee oppikirjoihin uppoavaa euromäärää ja etenkin sitä, että käytettyjä kirjoja ei tunnu olevan saatavilla.

Miksi kirjojen sisältö vaihtuu tiuhaan, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n erityisasiantuntija Tuomo Laakso?

– Kurssien sisällöt laaditaan opetussuunnitelmien mukaan. Opetussuunnitelma vaihtui viimeksi syksyllä 2016 ja nyt jalkautetaan uuden opsin mukaisia sisältöjä viimeiselle vuosiluokalle eli lukuvuotensa aloittaville abiturienteille. Opetussuunnitelman muuttuminen näkyy siis oppimateriaalien muuttumisena.

Miten lukiokirjakustannuksia saataisiin pienennettyä?

– Lukion kustannukset ovat noin 2 600 euroa, ja tähän summaan sisältyvät muun muassa ylioppilaskirjoitukset. Ministeriössä etsitään nyt keinoja kustannusten alentamiseksi.

Keinoja on monia. Jos opettajat tietävät, että edellinen painos on käyttökelpoinen, he voivat antaa luvan sen käyttöön tai valita mitä tahansa muitakin saatavilla olevia edullisempia materiaaleja.

Toinen seikka on oppimateriaalin digitalisoituminen, joka alentaa hintoja jonkin verran. Digitaalisen materiaalin arvonlisävero on korkeampi kuin painettujen materiaalien, ja sen verotusta olisi saatava alemmaksi.

Kirjojen kierrätys on myös hyvä keino. Lisäksi kirjastojen mahdollisuuksia oppimateriaalin lainaamisessa tulisi kehittää.

Miten käytettyjä lukiokirjoja on saatavilla, Jameran toimitusjohtaja Hanna Haukkapää?

– Opetussuunnitelman uusiutumisen myötä kirjoja on käytettynä ollut tavallista vähemmän saatavilla. Ensi keväänä kirjoittavat ensimmäiset lukiolaiset, jotka ovat opiskelleet koko lukion uuden opsin mukaisilla kirjoilla, ja silloin käytettyjä kirjoja lähtee enemmän liikkeelle.

Millainen osuus kirjoista uudistui uuden opetussuunnitelman myötä?

– Suurin osa uusiutui. Vanhoista kirjoista edelleen käyvät esimerkiksi harvinaisimpien kielten kirjat. Vanhan opetussuunnitelman mukaisilla kirjoilla ei oikeastaan pysty opiskelemaan uuden opsin mukaisesti.