Luke pahoitteli virhettään: Hiilinieluluvut eivät olleet vertailukelpoisia

No, paljonko ne nyt sitten on kasvaneet tai pienentyneet? Todellisuudessahan nuo luvut eivät ole vieläkään kovin täsmällisiä. Varsinkin vanhoihin lukuihin vertaaminen on vaikeaa kun kunnon dataa ei ole aikoinaan kerätty.

Ratkaisevaa on kuitenkin vain hiilipäästöjen määrä ja päästöjen kehitys. Ilmastonmuutoksen torjunta onnistuu vain jos hiilipäästöt saadaan laskemaan. Mitä nopeammin tämä onnistuu sen parempi. Hiilinieluista ja -varastoista puhuminen ei oikeasti estä ilmastonmuutosta koska emme tiedä kuinka hyvin ne vertautuvat hiilipäästöihin ja niiden vaikutus päästöihin on hidasta. Lisäksi hiilipäästöjen määrän laskeminen on aika paljon suoraviivaisempaa touhua.

Lisäksi pitäisi seurata paljonko hiilivarastot ovat. Olisi tärkeää tietää hiilivarastojen vähenemisen suhde päästöihin. Toinen mikä pitäisi huomioida paremmin laskuissa on se että kun puu on kerännyt vuosikymmeniä hiiltä ilmakehästä niin kun puu kaadetaan ja käsitellään niin osa tästä varastoituneesta hiilimäärästä vapautuu ilmakehään hyvin lyhyessä ajassa.