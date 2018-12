Ruotsinkieliset lukiot ovat jälleen kärjessä STT:n lukiovertailussa

STT:n lukiovertailussa menestyivät parhaiten tänä vuonna suurten lukioiden sarjassa Katedralskolan i Åbo Turussa ja pienemmistä lukioista Topeliusgymnasiet Uudessakaarlepyyssä Pohjanmaalla.

Suurista lukioista seuraavina olivat Etelä-Tapiolan lukio Espoossa ja Tiirismaan lukio Lahdessa. Pienistä lukioista hyvin menestyivät STT:n vertailutavalla Kristinestads gymnasium Kristiinankaupungissa ja Helsinge gymnasium Vantaalla.

STT:n lukiovertailussa ylioppilaskirjoitusten tuloksia verrataan opiskelijoiden lähtötasoon.

Etelä-Karjalassa tulipalot tuhosivat kerrostaloasunnon ja autokorjaamon

Etelä-Karjalassa myöhään sunnuntaina syttyneissä tulipaloissa tuhoutuivat kerrostaloasunto Lappeenrannassa ja autokorjaamo Rautjärvellä, pelastuslaitokselta kerrotaan.

Lappeenrannassa Sammonlahden kaupunginosassa sattunut huoneistopalo sai alkunsa ilmeisesti hellalle jätetystä ruoasta. Kolme asunnossa ollutta ihmistä pääsivät omin avuin poistumaan asunnosta. Heistä kaksi vietiin sairaalaan tarkastettavaksi savun hengittämisen vuoksi.

Rautjärvellä palaneesta suuresta autokorjaamosta aiheutui ainoastaan aineellisia vahinkoja. Pelastuslaitos ehti paikalle estämään palon leviämisen autokorjaamon vieressä sijaitsevaan asuinrakennukseen.

Suomen länsiosaan saapuu lumisateita, ajokeli voi äityä liukkaaksi

Suomen länsiosissa voi olla tänään päivällä liukas ajokeli, varoittaa Ilmatieteen laitos. Maan länsiosiin saapuu päivällä lumisateita, jotka saattavat sataa länsirannikolla osin vetenä.

Tiesään varoitus koskee Manner-Suomen kymmentä maakuntaa Keski-Pohjanmaalta Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen kautta Uudellemaalle sekä niistä länteen. Päivälämpötila liikkuu seudulla nollan molemmin puolin.

Merialueille on annettu maanantaiksi tuulivaroitus lukuun ottamatta Suomenlahden itä- ja länsiosaa.

Tänään on veromätkyjen ensimmäinen eräpäivä

Tänään on veromätkyjen maksamisen ensimmäinen eräpäivä.

Jos jäännösveron määrä on 170 euroa tai enemmän, summa jaetaan kahteen maksuerään. Ensimmäinen erä on maksettava viimeistään tänään, ja toisen erän viimeinen maksupäivä on 1. helmikuuta 2019.

Verovuoden 2017 jäännösvero on maksettava yhdellä kertaa viimeistään tänään, jos jäännösveron määrä on alle 170 euroa.

Veronpalautukset puolestaan kilahtavat tileille 11. joulukuuta.

Helsingissä HKL julkistaa vanhojen ratikoiden saajat

Helsingissä HKL julkistaa tänään viiden vanhan raitiovaunun saajat. HKL ilmoitti viime kesänä luopuvansa joistakin vanhoista raitiovaunuista.

Matkustajaliikenteestä poistetut ratikat luovutetaan uuteen käyttöön. Sen tulee HKL:n mukaan olla raitiovaunujen historiaa kunnioittavaa ja kaupunkikulttuuria tukevaa.

HKL sai uusiokäytöstä 94 hakemusta, joiden joukosta on nyt valittu raitiovaunujen uudet omistajat.

Ruotsissa hovioikeus antaa päätöksensä kulttuurivaikuttaja Arnaultin jutussa

Ruotsissa hovioikeus antaa tänään tuomionsa kulttuurivaikuttajana tunnetun Jean-Claude Arnaultin jutussa. 72-vuotias Arnault tuomittiin lokakuussa käräjäoikeudessa kahdeksi vuodeksi vankeuteen raiskauksesta.

Kahdesta raiskaussyytteestä toinen kaatui käräjäoikeudessa. Puolustus vaatii, että hovioikeus hylkää myös toisen syytteen.

Arnault on ollut läheisesti sidoksissa Ruotsin akatemiaan, joka jakaa kirjallisuuden Nobel-palkinnon. Arnaultin oikeusprosessi on ravistellut akatemiaa ja sai useat jäsenet eroamaan tai jättämään työn toistaiseksi.

Miehitetyn Sojuz-aluksen on määrä lähteä kohti avaruusasemaa

Miehitetyn Sojuz-aluksen on määrä lähteä tänään matkaan kohti kansainvälistä ISS-avaruusasemaa. Aluksen kantoraketin laukaisupaikka on Kazakstanissa.

Tämä on ensimmäinen Sojuz-lento lokakuun epäonnistuneen lennon jälkeen. Tuolloin tekninen vika pakotti venäläisen kosmonautin ja amerikkalaisen astronautin tekemään pakkolaskun pian laukaisun jälkeen. Venäläistutkijoiden mukaan aluksen sensoriin oli tullut vikaa.

Tällä kertaa aluksessa on kolmihenkinen miehistö. Avaruuteen ovat lähdössä venäläinen Oleg Kononenko, kanadalainen David Saint-Jacques ja amerikkalainen Anne McClain.

Saudi-Arabia: YK pääsee evakuoimaan loukkaantuneita hutheja Jemenistä tänään

YK pääsee tänään evakuoimaan Jemenistä viisikymmentä loukkaantunutta huthikapinallista, Saudi-Arabian johtama koalitio kertoo. Saudi-Arabian valtiollisen uutistoimiston välittämän tiedon mukaan evakuoinneilla pyritään rakentamaan luottamusta ennen Ruotsissa järjestettäviä rauhanneuvotteluita.

Huthit evakuoidaan koalition mukaan Jemenin pääkaupunki Sanaasta Omaniin. Päätös evakuoinneista saavutettiin marraskuussa Britannian ulkoministeri Jeremy Huntin vierailulla Saudi-Arabiassa.

Jemenin sodan rauhanneuvotteluiden on määrä alkaa ensi viikolla. (Lähde: AFP)

Maailmanpankki tuplaa ilmastotalkoorahansa 200 miljardiin dollariin

Maailmanpankki on ilmoittanut kaksinkertaistavansa ilmastonmuutoksen torjumiseen osoitetut varat. Pankki aikoo sijoittaa 200 miljardia dollaria eli yli 175 miljardia euroa ilmastonmuutoksen torjumiseen vuodesta 2021 vuoteen 2025.

Pankki aikoo keskittyä erityisesti kasvihuonepäästöjen vähentämiseen korvaamalla niiden päästäjät uusiutuvalla energialla. Se toivoo, että sen työ ilmastonmuutoksen eteen veisi viestiä myös muille kansainvälisen yhteisön toimijoille.

Maailmanpankki on esimerkiksi köyhyyden poistamiseen ja kestävään kehitykseen pyrkivä kansainvälinen lainoittaja. (Lähde: AFP)

Kauppasodan välirauha toi piristysruiskeen Aasian pörsseille

Aasiassa pörssikauppa on käynyt pirteästi Yhdysvaltain ja Kiinan päästyä väliaikaiseen sopuun maiden välisessä kauppasodassa. Tokion pörssin Nikkei-indeksi on runsaan prosentin nousussa. Japanissa pörssin vauhtia säänteli ensimmäisten tuntien aikana etenkin Kiinaan kytköksissä olevien yhtiöiden arvopaperivaihto.

Manner-Kiinan ja Hongkongin pääindeksit ovat puolestaan runsaan kahden prosentin nousussa.

Yhdysvallat suostui sunnuntaina lykkäämään uusia Kiinaan kohdistuvia tullimaksuja, joita oli määrä korottaa tammikuun alussa. Ellei sopua löydy 90 päivän kuluessa, tulleja korotetaan suunnitellusti 10 prosentista 25 prosenttiin. (Lähde: AFP)

Laine onnistui voittolaukauskisassa, Winnipeg nousi vierasvoittoon

Winnipeg Jets on noussut kolmen maalin takaa 4–3-voittoon New York Rangersista jääkiekon NHL:ssä.

Vierasjoukkue Winnipeg oli kahden erän jälkeen tappiolla 0–3, mutta rynni kolmannessa erässä tasoihin. Voittolaukauskilpailussa Winnipegin pelaajista onnistuivat NHL:n maalipörssiä johtava Patrik Laine ja Mark Scheifele.

Kolmannen perättäisen voittonsa ottanut Winnipeg on länsilohkossa kolmantena.

Kierroksen aiemmassa ottelussa Anaheim nousi vieraissa 1–5-tappioasemasta 6–5-voittoon hallitsevasta mestarista Washingtonista. Voitto oli Anaheimille neljäs perättäinen.