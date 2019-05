Karjalan lennoston entinen komentaja Markus Päiviö vastaa torstaina palvelusrikossyytteisiin Helsingin hovioikeudessa. Syytteiden taustalla ovat tapahtumat, jotka tapahtuivat syyskuussa 2017 Lemmenjoella pidetyssä vapaaehtoisessa kertausharjoituksessa. Syytteiden mukaan Päiviö oli kertausharjoituksissa humalassa.

Palvelusrikoksista syytetty Karjalan lennoston entinen komentaja, eversti Markus Päiviö on siirtynyt reserviin 1. toukokuuta alkaen.

Päiviön asianajaja Pentti Laiho kertoi asiasta lehdistölle torstaina Helsingin hovioikeudessa ennen Päiviötä koskevien palvelusrikossyytteiden alkua.

Päiviötä vastaan on nostettu syytteet esimiesaseman väärinkäyttämisestä, palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta. Syytteet liittyvät syyskuussa 2017 Lemmenjoella pidettyyn vapaaehtoiseen puolustusvoimien kertausharjoitukseen.

Syytteiden mukaan Päiviö on muun muassa käyttänyt loukkaavia sanavalintoja kertausharjoituksessa ja ollut alkoholin vaikutuksen alaisena.

Hän on muun muassa uhannut kertausharjoitukseen osallistuneita sotilasarvon laskemisella ja puhutellut ihmisiä loukkaavasti käyttämällä muun muassa seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä termejä.

Laiho kertoi, että reserviin siirtymisen päätöksen taustalla ovat Lemmenjoen tapahtumat.

– Sen hän myöntää, että virheitä on tullut tehtyä, ja hän kantaa niistä täyden vastuun. Koko prosessi on lopulta johtanut siihen, että hänen pitkä, noin 30 vuotta kestänyt ura upseerina ja lentäjänä on päättynyt eilispäivänä, Laiho kertoi.

Päiviö siirtyi maaliskuussa 2018 Karjalan lennoston komentajan tehtävästä erityistehtäviin Ilmavoimien esikuntaan.

Myönsi oikeudessa kunnianloukkauksen

Päiviö itse ei halunnut kommentoida syytteitään medialle ennen oikeudenkäynnin alkua.

Oikeudessa hän kuitenkin osin myönsi esimiesaseman väärinkäyttämisen. Osan teonkuvauksista hän enemmälti kiisti, mutta hän myönsi käyttäneensä epäasiallisia ilmauksia.

– Päämieheni on tyytyväinen, että vihdoin on saatu prosessi tähän vaiheeseen. Prosessi on hänenkin kannaltaan ollut pitkä ja vaikea, totesi Laiho ennen oikeudenkäyntiä.

Oikeudessa hän puolustautui monen syytteen teonkuvauksen kohdalta sillä, että kyse oli vapaaehtoisesta kertausharjoituksesta, jossa voi edellyttää sotilaallista kuria. Lisäksi puolustus vetosi, että osa palvelusrikossyytteen alaisista tapahtumista ei sattunut palvelusaikaan.

Päiviö myös myönsi kunnianloukkauksen, jonka kohteena oli Nurmeksen kaupunginjohtaja Asko Saatsi.

– Tarkoituksena ei ollut loukata hänen kunniaansa, puolustusasianajaja Laiho sanoi.

Saatsi vaatii Päiviöltä 3 000 euron kärsimyskorvausta.

Syytettynä myös ilmavoimien komentaja

Lemmenjoen-tapahtumia puidaan tällä viikolla Päiviön osalta Helsingin hovioikeudessa. Oikeudenkäynti alkoi hieman aamuyhdeksän jälkeen.

Vyyhden vuoksi syytettynä on myös Ilmavoimien entinen komentaja Sampo Eskelinen.

Häntä koskeva syyte koskee sitä, ettei hän olisi käynnistänyt esitutkintaa alaisensa toimista riittävän nopeasti.

Eskelistä koskevia syytteitä on määrä käsitellä Helsingin hovioikeudessa ensi viikolla.