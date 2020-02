Loppuko hiihto ilmastonmuutokseen? Professori: "Eteläisen Suomen koululaisille luminen talviloma on muisto vain"

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa hiihdon tulevaisuuteen.

Hiihtolajit muuttuivat tänä talvena mahdottomiksi lumettomassa osassa Suomea. Finlandia-hiihtoa ja Pirkan Hiihtoa ei järjestetä. Maailman vanhin yhtäjaksoisesti järjestetty hiihtokilpailu Oulun Tervahiihto peruttiin ensimmäistä kertaa noin 130-vuotisen historiansa aikana leudon talven takia.

Voiko hiihdon opetuksesta luopua kouluissa tai tarvitaanko Suomen armeijassa enää suksia? Mikä on murtomaahiihdon tulevaisuus?

Ratkaisu äänin 5-0, ei lopu hiihto Suomesta.

Vihreän liikkeen yksi perustaja, kaupunginvaltuutettu Osmo Soininvaara Helsingistä huomauttaa, että tämä talvi on poikkeuksellinen.

– Poikkeuksellisia talvia tulee, koska matalapaineinen muuttunut käyttäytymien voi lukita tuulen pääasiallisen suunnan viikoiksi. Tänä vuonna länsi-lounaiset tuulet ovat tuoneet lämmintä, ensi vuonna tuulen suunta voi lukittua itään ja pohjoiseen.

Soininvaara arvioi, että eteläisessä Suomessa hiihdetään vielä 10–20 vuotta, mutta sen jälkeen lumisia talvia alkaa olla harvakseltaan ja ne kestävät vain muutaman viikon.

– En investoisi Etelä-Suomen hiihtokeskuksiin.

Soininvaaran mukaan lumiset talvet voivat olla hyvin lumisia, koska sateet lisääntyvät.

– Tämäkin talvi on ollut hyvin sateinen ja Lapissa lunta riittää, Soininvaara sanoo.

Puolustusvoimien Pääesikunnan koulutusosaston liikuntasuunnittelija Kai Pihlainen sanoo, että sotilaan on kyettävä sopeuttamaan liikkeensä vallitseviin olosuhteisiin. Pihlaisen mielestä ilmastonmuutos ei Suomessa välttämättä johda lumiolosuhteiden katoamiseen vaan pikemminkin ääriolosuhteiden lisääntymiseen, myös kylmien ja lumisten talvien mahdollisuus säilyy.

– Liikkuminen jalan metrin syvyisessä lumessa on mahdotonta ilman suksia ja hiihtotaitoa. Siinä missä hiihtotaitoa on vaikea kehittää Etelä-Suomen lumettomina talvina, Pohjois-Suomessa taidon omaksumiselle on paremmat edellytykset.

Kai Pihlaisen mukaan Puolustusvoimissa jatketaan hiihtokoulutusta aina kun siihen on mahdollisuus.

– Toivottavasti näin myös koulumaailmassa, hän lisää.

Liikuntasosiologian professori Hannu Itkonen Jyväskylän yliopistosta sanoo, että televisionkatsojatkin voivat nähdä ilmastonmuutoksen seuraukset näkyvät hiihtolähetyksistä. Kilpailuissa hiihdetään kapeilla kaistaleilla säilötyllä ja kuskatulla lumella.

– Eteläisen Suomen koululaisille luminen talviloma on muisto vain. Maksukykyiset lähtevät lumen perässä kohti pohjoista ja aurinkoa kaipaavat lentävät huolettomina etelään, Itkonen toteaa.

Hän ei usko hiihdon harrastamisen loppuvan kokonaan, mutta arvioi sen muuttuvan entistä harvempien herkuksi, koska hiihtämisen olosuhdeverkosto ohenee. Silloin uudet sukupolvet vieraantuvat hiihtoharrastuksesta Suomessa.

– Hiihdon organisoijat ja harrastajat ovat mittavien haasteiden edessä.

Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen luottaa, että talvet ja hiihto säilyvät kunhan hiilidioksidia otetaan talteen metsittämisen avulla lisätään hiilen kiertoon perustuvaa polttoaineen tuotantoa.

Hämäläinen arvioi, että tekolumivarastot ja ensilumenladut turvaavat hiihto-olosuhteet Etelä-Suomessa siirtymävaiheessa, mutta Pohjois-Suomessa lumimäärä voi jopa lisääntyä tulevaisuudessa.

– Hiihto tulee säilyttää perinteidensä sekä kansanterveydellisen merkityksellisyytensä vuoksi sekä kouluissa että puolustusvoimissa, Ismo Hämäläinen toteaa.

Liikunta- ja ulkoilujärjestö Suomen Ladun aikuisliikunnan suunnittelija Sini Savolainen uskoo, että hiihto muuttuu luonnonlumettomissa osissa Suomea suorituspaikkaulkoiluksi ja pikkuhiljaa harrastajamäärät laskevat. Samalla kotimaan matkailu pohjoiseen lisääntyy, jotta päästään luonnon keskelle hiihtämään.

– Omien hiihtovälineiden hankinta lumettomilla tai epävarman lumitalven seuduilla saattaa vähentyä, jolloin hiihtovälinevuokraamoiden tarve suorituspaikkojen lähellä kasvaa, Sini Savolainen arvioi.

