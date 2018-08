Lonkeron myynti litramäärissä mitattuna kasvoi alkuvuodesta lähes puolella edellisvuoteen verrattuna, käy ilmi sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valviran uusimmista tilastoista.

Tammi-toukokuussa lonkeroa myytiin 21 miljoonaa litraa, eli 43,5 prosenttia enemmän kuin samalla aikavälillä viime vuonna, jolloin myynti oli 14,6 miljoonaa litraa.

Oluen ja väkevien juomien kokonaismyynti laski molempien kohdalla noin 2,5 prosenttia. Eniten laskua oli siiderin myynnissä, joka väheni 8,1 prosenttia. Mietojen viinien myynnissä ei ollut muutosta.

Pintahiivaoluet kasvattivat myyntiään 18,3 prosentilla edellisvuodesta 8,3 miljoonaan litraan.

Vuoden alussa voimaan astunut alkoholilain muutos toi lonkerot Alkosta ruokakauppoihin. Muutos nosti ruokakaupoissa myytävien juomien prosenttirajan 4,7:stä 5,5:een ja poisti valmistustaparajoitukset.

THL: Liian aikaista arvioida lain vaikutuksia

Alkoholin kokonaismyynti jatkoi alkuvuodesta lievää laskuaan, joka on jatkunut jo vuodesta 2008. Toukokuu käänsi kuitenkin vuoden kokonaiskulutuksen plussan puolelle. Toukokuussa kasvua edellisvuodesta oli 13,6 prosenttia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Pia Mäkelän mukaan on vielä liian aikaista sanoa, millaisia uuden alkoholilainsäädännön vaikutukset kokonaismyyntiin ovat.

- Toukokuun vuoksi tammi-toukokuun väli on nyt plussalla, mutta se voi johtua toukokuun lämpimistä päivistä. Tammi-huhtikuussa valikoimat eivät olleet kasvaneet täyteen mittaansa eikä hintakilpailua juurikaan ollut. On liian varhaista tehdä johtopäätöksiä alkoholilain vaikutuksista.

Tutkijan mukaan alkoholilain muutoksen seurauksia voidaan alustavasti arvioida aikaisintaan sitten, kun tämän syksyn myyntitilastot ovat saatavilla ensi vuoden puolella. Lonkeromyynnin muutos on kuitenkin Mäkelän mukaan lakimuutoksella selitettävissä.

- Tislatusta alkoholista valmistetut lonkerot ovat uusi tuoteryhmä kaupoissa. Myynninedistämistä on tehty paljon, joten on ihan looginen seuraus, että niissä on isot kasvuprosentit.

Mäkelän mukaan olennainen kysymys on se, jatkaako alkoholin kokonaismyynti vuodesta 2008 jatkunutta laskuaan, vai kääntyykö trendi lakiuudistuksen vuoksi.

Lonkerot lähtivät Alkosta ruokakauppoihin

Alkoholijuomia myytiin tammi-toukokuussa yhteensä 217,5 miljoonaa litraa, eli puolikkaan prosentin verran enemmän kuin samalla aikavälillä edellisvuonna.

Lonkeron noususta huolimatta oluen asema Suomen suosituimpana juomatyyppinä ei ole uhattuna. Suomalaiset ostivat olutta alkuvuonna yli 153,1 miljoonaa litraa.

Puhtaassa alkoholissa mitattuna lonkeron myynti kasvoi yli 50,7 prosenttia lähes 1,1 miljoonaan litraan. Alkoholin absoluuttinen kokonaismyynti ei kuitenkaan juuri muuttunut.

Suomalaisten tammi-toukokuun välillä ostamat juomat sisälsivät puhdasta alkoholia 14,8 miljoonaa litraa, eli vajaan prosentin enemmän kuin viime vuonna alkuvuodesta.

Muutos on näkynyt Alkossa, sillä lonkeromyynti on romahtanut ketjussa yhtä paljon kuin se on kasvanut kokonaisuutena. Heinäkuussa julkaistujen myyntitilastojen mukaan lonkeromyynti oli tammi-kesäkuun aikana 46,2 prosenttia edellisvuotta pienempää.

Oluiden ja siidereiden myyntiluvut ovat niin ikään vajonneet Alkossa. Oluita myytiin 28,6 prosenttia ja siidereitä 16,1 prosenttia vähemmän kuin aiemmin. Merkittävää kasvua Alkossa on nähty vain roseeviinien myynnissä, joka kasvoi 24,6 prosentilla.

