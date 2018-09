Lohikalojen IHN-tauti saatu hävitettyä, EU:n komissio palautti Suomelle virallisen vapauden

Lohikalojen tarttuva IHN-tauti on saatu hävitettyä Suomesta, kertoo maa- ja metsätalousministeriö. EU:n komissio on palauttanut Suomelle virallisen vapauden taudista lukuun ottamatta neljää aluetta, joilla tautitapaukset todettiin viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa. Näille alueille on virallisesti hyväksytty IHN-seurantaohjelma.

Alueet ovat Perämeren rannikolla Iin kunnassa, Pohjois-Savossa Kymijoen ja Vuoksen vesistön alueella (Nilakka-Virmasvesi ja Saarijärvi) sekä Pohjois-Karjalassa Vuoksen vesistön alueella (Pielinen). Jos näillä alueilla ei ilmene uusia tautitapauksia, niillekin voidaan myöntää virallinen vapaus taudista kahden vuoden kuluttua.

IHN-virus aiheuttaa verta muodostavan kudoksen kuoliotautia. Ihmisiin ja lemmikkeihin tauti ei tartu, ja kalaa voi ministeriön mukaan Suomessa syödä normaalisti.