LM-selvitys: Poliisia avustavassa oikeuspsykiatrian yksikössä epäily laiminlyönneistä – Viisi psykologia vakavasti huolissaan lasten haastatteluista

Hitaasti pyörivät byrokratian rattaat - ja aina samaan suuntaan...

Minusta psykologikoulutuksen kriittinen tarkastelu on retuperällä Suomessa. Psykiatrien koulutuksesta en osaa sanoa mutta auttanee että ovat pohjakoulutukseltaan lääkäreitä. Lukumäärä on liian pieni. tosin. Hyviä psykiatreja on muutama ehkä kymmeniä ja se on kyllä vähän... Ottaen huomioon että lähes jokaisella on jotakin sellaista johon psykiatrinen hoito voisi tuoda apua ja helpotusta...