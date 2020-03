LM-selvitys: Näin kaupparyhmien pomojen palkat nousivat halpuutuksen aikana: S-ryhmän Heikkilän kuukausiansio 89 000 euroa, Keskon Helanderin 119 221 euroa – Lidl ei anna tietoja

Lännen Media selvitti S-ryhmän ja Keskon johtajien palkkakehitystä vuosilta 2015–2018. Lidl kieltäytyi antamasta tietoja johdon palkitsemisesta.

S-ryhmän ja Keskon ylimpien johtajien palkkiot ovat nousseet merkittävästi samaan aikaan, kun julkisuudessa on markkinoitu päivittäistavarakaupan hintojen halpuuttamista ja kaupparyhmien kululeikkauksia.

Muutos käy ilmi Lännen Median pyytämistä tiedoista.

Esimerkiksi S-ryhmän keskusliikkeen SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä tienasi vuonna 2015 peruspalkkaa, bonuksia ja luontoisetuja 721 840 euroa. Vuonna 2018 hänen ansionsa olivat 1 076 294 euroa. Heikkilän kokonaisansiot ovat siis nousseet 354 454 euroa eli noin 49 prosenttia.

Heikkilän palkkanousussa vaikuttavat pitkän aikavälin bonusohjelmat. Hän aloitti pääjohtajana vuonna 2014. Heikkilän kuukausiansio oli vuonna 2018 yhteensä 89 691 euroa.

Keskon pääjohtaja Mikko Helander tienasi vuonna 2018 peruspalkkaa ja bonuksia yhteensä 1 430 658 euroa. Arkistokuva.

Vastaavasti Keskon pääjohtajan Mikko Helanderin peruspalkka ja bonukset nousivat samalla ajanjaksolla noin 40 prosenttia. Helander tienasi vuonna 2018 peruspalkkaa, bonuksia ja luontoisetuja yhteensä 1 430 658. Kuukautta kohden peruspalkkaa ja palkkioita kertyi siten 119 221 euroa.

Vuonna 2015 vastaava summa oli 1 018 525 euroa. Keskon mukaan vuoden 2015 summaan vaikuttaa se, että Helander aloitti tehtävässään vuonna 2014. Hän sai vuonna 2015 tulospalkkioita vain kolmelta kuukaudelta.

Helander saa myös osakepalkkioita, mutta niitä ei huomioitu vertailussa, koska S-ryhmä ei ole Keskon tapaan pörssiyhtiö.

Halpuuttaminen alkoi Prismoissa ja S-marketeissa 2015

S-ryhmä aloitti ruoan halpuuttamisen Prismoissa ja S-marketeissa vuonna 2015. Sen mukaan tuhansien tuotteiden hintojen laskeminen oli mahdollista pitkäaikaisen tehostamisohjelman myötä.

Kesko seurasi pian perässä ja ilmoitti vuonna 2016 laskevansa noin 2 000 tuotteen hintaa. Kesko mainitsi hintojen alentamisen yhteydessä jatkaneensa toimintojensa tehostamista.

S-ryhmä kertoi ohjanneensa halpuuttamiseen hintojen laskun myötä 150 miljoonaa euroa ja hakeneensa säästöjä muun muassa markkinointi-, hallinto- ja IT-kuluista.

– Varat halpuuttamiseen hankimme omaa vyötämme kiristämällä. Leikkaamme siis omaa katettamme. Säästämme tänä vuonna yli 60 miljoonaa euroa ja ohjaamme säästöt suoraan hintoihin, lupasi SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä S-ryhmän verkkosivuilla vuonna 2015.

Alennuskampanjat hermostuttivat viljelijöitä. He vastustivat halpuuttamista muun muassa traktorimarssin yhteydessä keväällä 2016. Kaupan katsottiin toteuttaneen halpuutuksen ruokatuottajien kustannuksella.

S-ryhmä on osuustoiminnallinen yritys, jonka osuuskaupoissa on jäseninä noin 2, 4 miljoonaa asiakasomistajaa. S-ryhmän liikevaihto oli viime vuonna 11,7 miljardia euroa ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 367 miljoonaa euroa. Pörssiyhtiö Keskon liikevaihto oli viime vuonna 10,7 miljardia euroa ja liikevoitto 447,8 miljoonaa euroa.

SOK:n Heikkilä ei halunnut kommentoida omia palkkioitaan. Hänellä on myös työsuhdeasunto. Talouselämä on uutisoinut aiemmin, että kyseessä on 400 neliön asunto Helsingin Kulosaaressa. SOK ei kommentoi asiaa.

SOK:n kenttäjohtaja ja pääjohtajan varamies Arttu Laine sanoo, että hänkään ei halua kommentoida omaa palkkiokehitystään.

– Osuustoiminnallisen yrityksen tehtävä ei ole maksimoida tulosta. Kaikki mikä me saadaan, tuloutetaan asiakkaiden hyväksi edullisina hintoina tai laadukkaina palveluina. Näinhän osuustoiminnallinen yritys toimii, Laine vakuuttaa.

"S-ryhmän liiketoiminta ollut hyvällä tulospolulla"

Heikkilän lisäksi myös S-ryhmän muiden johtoryhmän jäsenten palkkiot ja bonukset ovat kasvaneet.

Vuonna 2018 S-ryhmän kuudelle johtoryhmän jäsenelle maksettiin palkkoja, bonuksia ja luontoisetuja yhteensä 2 340 628 euroa. Summa oli 749 188 euroa suurempi kuin vuonna 2015, jolloin kyseiset palkat ja palkkiot jakautuivat viidelle johtoryhmän jäsenelle.

SOK:n hallintoneuvoston oululainen puheenjohtaja Matti Pikkarainen viestittää sähköpostitse pitävänsä palkitsemista maltillisena verrattuna muihin suuryrityksiin.

– S-ryhmän liiketoiminta on kokonaisuutena ollut hyvällä tulospolulla vuosina 2015–2019. Tämä selittää kenttäjohtajan ja pääjohtajan palkitsemissummien kasvua.

Hänen mukaansa halpuutus on pienentänyt päivittäistavarakaupan katetta.

– Sen sijaan parantunut tuloksellisuus muualla, eli etenkin matkailu- ja ravitsemiskaupassa, käyttötavarakaupassa sekä liikennemyymälä- ja polttonestekaupassa näkyy johdon tulospalkkioissa. Myös SOK:n tuloskehitys on ollut positiivista, hän perustelee.

Keskossa pääjohtajan lisäksi johtoryhmään kuuluvat seitsemän jäsentä tienasivat palkkoja, palkkioita ja bonuksia vuonna 2018 yhteensä 2 514 572 euroa. Vuonna 2015 summa oli noin 238 000 euroa vähemmän eli 2 275 868 euroa, vaikka jäseniä oli kahdeksan.

Keskon mukaan yhtiön taloudellinen menestys on ollut viime vuosina hyvä, ja se on vaikuttanut myös johdon palkitsemiseen. Pääjohtaja Mikko Helander ei halunnut kommentoida palkkiokehitystään.